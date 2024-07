JORNAL CORREIO

Agenda Bahia chega à 15ª edição em 2024 com o tema "O futuro e o agora dos setores produtivos"

Relembre temas de anos anteriores do evento criado pelo jornal Correio

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 09:32

Promovido pelo jornal Correio, Agenda Bahia já acontece desde 2010 Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

No próximo 23 de agosto, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) será palco da 15ª edição do Agenda Bahia, promovido anualmente pelo Jornal Correio. Este ano, o tema central será "O futuro e o agora dos setores produtivos", refletindo a importância de discutir os desafios e oportunidades que impactam a sociedade e a economia.

Marco no calendário da cidade e do estado, o Agenda Bahia mantém há 15 anos o compromisso de promover debates relevantes. O evento reúne especialistas, empresários, formadores de opinião, representantes do setor público e uma plateia atenta e atuante. Nesta edição, as discussões serão organizadas em torno de três eixos principais: Indústria, já citado, Agronegócio e Empreendedorismo, abordando tanto o cenário atual quanto as perspectivas futuras desses setores.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Plano Brasil Saúde e parceria da Braskem.

SERVIÇO

Agenda Bahia 2024

Data: 23 de agosto

Horário: 8h às 13h30

Inscrições: gratuitas, em breve

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)