ECONOMIA CRIATIVA

Bahia precisa apostar mais em tendências e visão de futuro, diz Fábio Duarte

Empresário falou durante Agenda Bahia



Carol Neves

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:35

Fábio Duarte falou no evento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A falta de visão estratégica de longo prazo é um dos principais entraves para o desenvolvimento da economia criativa na Bahia. A avaliação é do empresário Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, que participou do Agenda Bahia 2025 nesta quarta-feira (20), na sede da Fieb, no bairro do Stiep, em Salvador.

“Eu acredito que a principal deficiência é a parte de visão de longo prazo ou acreditar numa nova tendência. A gente cria muita arte, mas muitas vezes, quando é sobre tendência, a gente espera o mercado fazer para depois correr atrás”, afirmou Duarte. “Falta realmente acreditar e visão para apostar numa coisa que vai funcionar daqui a cinco anos.”

Fábio Duarte no Agenda Bahia 1 de 7

Durante sua fala, o executivo abordou também a importância da reinvenção contínua no setor de influência digital e da educação voltada para a economia criativa. Segundo ele, o desafio está em acompanhar a velocidade das transformações do mercado e preparar os profissionais com base em experiências reais.

“A gente tem uma metodologia de ensino muito inovadora que traz muito a prática e os grandes expertos do mercado estão com a gente. Gente que está fazendo o mercado acontecer, as grandes marcas, as grandes plataformas, as grandes redes sociais”, explicou.

Duarte destacou ainda que o modelo de ensino aplicado por sua empresa é ajustado constantemente para refletir as mudanças do setor. “A cada mês, a cada semestre, a gente sempre vê o que é a nova tendência do mercado e traz para um projeto prático. Isso garante sempre uma modernidade e conexão com tudo que está acontecendo”, afirmou.