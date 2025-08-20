Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia precisa apostar mais em tendências e visão de futuro, diz Fábio Duarte

Empresário falou durante Agenda Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Carol Neves

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:35

Fábio Duarte falou no evento
Fábio Duarte falou no evento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A falta de visão estratégica de longo prazo é um dos principais entraves para o desenvolvimento da economia criativa na Bahia. A avaliação é do empresário Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, que participou do Agenda Bahia 2025 nesta quarta-feira (20), na sede da Fieb, no bairro do Stiep, em Salvador.

“Eu acredito que a principal deficiência é a parte de visão de longo prazo ou acreditar numa nova tendência. A gente cria muita arte, mas muitas vezes, quando é sobre tendência, a gente espera o mercado fazer para depois correr atrás”, afirmou Duarte. “Falta realmente acreditar e visão para apostar numa coisa que vai funcionar daqui a cinco anos.”

Fábio Duarte no Agenda Bahia

Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Fábio Duarte falou no evento por Arisson Marinho/CORREIO

Durante sua fala, o executivo abordou também a importância da reinvenção contínua no setor de influência digital e da educação voltada para a economia criativa. Segundo ele, o desafio está em acompanhar a velocidade das transformações do mercado e preparar os profissionais com base em experiências reais.

“A gente tem uma metodologia de ensino muito inovadora que traz muito a prática e os grandes expertos do mercado estão com a gente. Gente que está fazendo o mercado acontecer, as grandes marcas, as grandes plataformas, as grandes redes sociais”, explicou.

Leia mais

Imagem - Agenda Bahia: Fábio Duarte diz que axé perdeu espaço por ser estilo 'que menos se digitalizou'

Agenda Bahia: Fábio Duarte diz que axé perdeu espaço por ser estilo 'que menos se digitalizou'

Imagem - Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Imagem - Agenda Bahia: desenvolvimento sustentável passa por infraestrutura, diz presidente da ACB

Agenda Bahia: desenvolvimento sustentável passa por infraestrutura, diz presidente da ACB

Duarte destacou ainda que o modelo de ensino aplicado por sua empresa é ajustado constantemente para refletir as mudanças do setor. “A cada mês, a cada semestre, a gente sempre vê o que é a nova tendência do mercado e traz para um projeto prático. Isso garante sempre uma modernidade e conexão com tudo que está acontecendo”, afirmou.

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

Mais recentes

Imagem - 'Não enxergo outro caminho que não seja a educação', diz diretora da Samarco na Agenda Bahia

'Não enxergo outro caminho que não seja a educação', diz diretora da Samarco na Agenda Bahia
Imagem - 'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark

'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark
Imagem - 'Bahia tem um potencial criativo gigantesco', diz publicitário Cleber Paradela

'Bahia tem um potencial criativo gigantesco', diz publicitário Cleber Paradela

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas
01

Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
02

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
03

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro
04

Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro