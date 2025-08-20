ECONOMIA

Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Evento promovido pelo CORREIO acontece nesta quarta (20) na sede da Fieb, no Stiep

Carolina Cerqueira

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:44

Agenda Bahia 2025 Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

A importância do investimento em empreendimentos de pequeno porte e no desenvolvimento territorial local foi o destaque da primeira palestra do Agenda Bahia de 2025, nesta quarta (20). A atividade, com o tema “Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu futuro”, ficou a cargo do Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto.

Durante a fala, Neto afirmou que faz parte da lógica do BNE a preocupação com toda a cadeia produtiva. “Não é possível pensar o futuro de um estado com esse tamanho de forma isolada”, disse, citando o apoio do Banco às cooperativas de reciclagem em uma ponta, o apoio às indústrias que processam materiais em outra ponta e ainda o apoio a empresas de transporte que estão no meio da cadeia produtiva.

“A Bahia é um estado amplo e diverso. Cada localidade tem suas especificidades, atendendo diferentes setores. É preciso entender o que cada uma dessas regiões entende como essencial”, disse.

O Agenda Bahia, em 2025, completa 16 edições e tem como tema "Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora". Realizado pelo Jornal CORREIO, o evento debate futuro dos negócios e desenvolvimento sustentável na Bahia, reunindo lideranças empresariais, especialistas e representantes do setor público.