Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Evento promovido pelo CORREIO acontece nesta quarta (20) na sede da Fieb, no Stiep

  • Foto do(a) author(a) Carolina Cerqueira

  • Carolina Cerqueira

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:44

Agenda Bahia 2025
Agenda Bahia 2025 Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

A importância do investimento em empreendimentos de pequeno porte e no desenvolvimento territorial local foi o destaque da primeira palestra do Agenda Bahia de 2025, nesta quarta (20). A atividade, com o tema “Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu futuro”, ficou a cargo do Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto.

Durante a fala, Neto afirmou que faz parte da lógica do BNE a preocupação com toda a cadeia produtiva. “Não é possível pensar o futuro de um estado com esse tamanho de forma isolada”, disse, citando o apoio do Banco às cooperativas de reciclagem em uma ponta, o apoio às indústrias que processam materiais em outra ponta e ainda o apoio a empresas de transporte que estão no meio da cadeia produtiva.

“A Bahia é um estado amplo e diverso. Cada localidade tem suas especificidades, atendendo diferentes setores. É preciso entender o que cada uma dessas regiões entende como essencial”, disse.

O Agenda Bahia, em 2025, completa 16 edições e tem como tema "Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora". Realizado pelo Jornal CORREIO, o evento debate futuro dos negócios e desenvolvimento sustentável na Bahia, reunindo lideranças empresariais, especialistas e representantes do setor público.

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

