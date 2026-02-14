ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Atleta ucraniano expulso dos jogos de inverno mantém uma bela e subversiva tradição

Vladislav Heraskevych se junta ao time que usou Jogos Olímpicos para erguer bandeiras políticas

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00

Vladyslav Heraskevych trouxe no capacete imagens de ucranianos mortos na guerra Crédito: Reprodução

O atleta ucraniano Vladislav Heraskevych foi desclassificado da disputa do skeleton – aquele esporte em que o atleta se lança de cabeça em um trenó numa pista de gelo – nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina. Tudo porque trouxe no capacete imagens de compatriotas mortos na guerra que a Ucrânia trava contra a Rússia.

Alguns dos rostos estampados no capacete eram de atletas olímpicos que morreram no campo de batalha nos últimos três anos. Por mais que o Comitê Olímpico Internacional (COI) tente rechaçar manifestações políticas nos Jogos Olímpicos, a relação é inevitável. Antes de expulsar o ucraniano da disputa, os organizadores tentaram convencê-lo a usar apenas uma braçadeira negra no braço – como se isso não fosse um ato político...

Vladislav Heraskevych entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em inglês) na última quinta-feira, mas seu recurso foi negado. Porta-bandeira da delegação ucraniana, ele tinha chances reais de medalha, uma vez que terminou o campeonato mundial do esporte em quarto lugar.

Na Ucrânia, por outro lado, tornou-se herói nacional. “Seu capacete tem os retratos de nossos atletas mortos pela Rússia. O patinador artístico Dmytro Sharpar, caído em combate perto de Bakhmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 anos, morto pelos ocupantes perto de Kharkiv; e outros atletas ucranianos cujas vidas foram ceifadas pela guerra travada pela Rússia”, ressaltou o presidente Volodymyr Zelensky no Telegram.

O gesto de rebeldia vai lhe assegurar o lugar na história. Eu, que nunca assisti uma única disputa dos Jogos de Inverno – e que só sabia da existência deles por causa do lendário filme Jamaica abaixo de zero –, vejo Vladislav Heraskevych ao lado de nomes como Vera Cáslavská, a lendária ginasta tcheca que dominou a ginástica na década de 60 e tem recordes até hoje não batidos.

Em 1968, silenciosamente Vera Cáslavská protestou contra a invasão da antiga União Soviética à também antiga Tchecoeslováquia durante a Primavera de Praga. Durante a execução do hino soviético, a campeã virou a cabeça para baixo e para o lado, recusando-se a olhar para a bandeira. Foi perseguida e proibida de trabalhar por anos.

Na mesma Olimpíada, também em silêncio, Tommie Smith e John Carlos ergueram o punho cerrado contra o racismo nos Estados Unidos.

Em 1976, 20 países africanos se retiraram dos Jogos de Montreal em protesto contra a presença da Nova Zelândia, cujo time de rúgbi excursionou pela África do Sul durante o apartheid.

Quatro anos depois, os Estados Unidos e mais 60 países boicotaram os Jogos de Moscou, por conta da invasão soviética ao Afeganistão – o mesmo que o exército americano invadiria no final de 2001.

Mas talvez o protesto mais emblemático na história dos Jogos Olímpicos tenha sido o de Jesse Owens, em Berlim, em 1936. Não por algo que ele tenha dito, mas pelo peso simbólico das quatro medalhas conquistadas na Alemanha nazista, sendo um homem negro, visto pelos anfitriões como inferior. Seu recorde de quatro ouros em uma mesma edição só seria igualado em 1984, por Carl Lewis, em Los Angeles. E sua linda história pode ser conferida no filme Raça, de 2016.

É neste time que Vladislav Heraskevych deverá ser lembrado.

Se a moda pega...

Vejam essa notícia: saltadores de sky estariam aplicando ácido hialurônico para aumentar em até 2 centímetros o pênis antes de moldarem os seus trajes. A estratégia não tem qualquer conotação sexual, a ideia é ampliar o tamanho da roupa para obter vantagens esportivas. A "denúncia" foi feita pelo jornal alemão Bild. No início das temporadas, os corpos dos atletas são escaneados para a produção do traje. Quanto maior o traje, maior a superfície em contato com o ar e a distância percorrida. Os 2 cm, por exemplo, podem projetar os atletas até 6 metros a mais. Segundo a reportagem, esses truques não são novidade, no passado a turma usava espuma para tentar causar o mesmo efeito. Aviso aos leitores, segundo os especialistas o aplique não alonga de verdade o órgão genital, serve apenas para criar um efeito visual de mais volume. Além de não ter indicação médica e ser um procedimento arriscado.

Sem ursinhos

O ex-principe Andrew Mountbatten-Windsor, que caiu em desgraça com a realeza britânica após a descoberta de suas relações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein perdeu mais que o título de realeza. Ele foi forçado a abrir mão da sua amada coleção de bichos de pelúcia após se mudar para um local bem mais simples, em Sandringham. Andrew deixou uma propriedade particular do rei Charles III na última quinta-feira (dia 12) sem os seus 60 bichos de pelúcia. Acredite, mesmo em meio ao turbilhão provocado pelas revelações, a coleção é uma das grandes preocupações dele, segundo a imprensa britânica. Aqui para nós, parece ter algo errado com ele, não?

Entrei na trend

Essa semana, a modinha nas redes sociais foi a publicação de imagens geradas por inteligência artificial com base nas informações fornecidas pelas interações entre os usuários e as máquinas. Entrei na brincadeira. A imagem foi de alguém visivelmente mais magro e mais jovem que eu, com uma xícara de café, uma bíblia e elementos ligados ao trabalho de jornalista. Ok, pedi uma segunda imagem: agora, crie uma caricatura minha em meu ambiente de trabalho, com base em tudo o que você sabe sobre mim". Achei bem realista. Destaque para os traços de baianidade e a busca por notícias quentes de economia.

Imagem criada pelo ChatGPT com base nas informações disponíveis na internet Crédito: Reprodução

Privacidade é coisa do passado

O desabafo do humorista Paulo Vieira precisa ser levado a sério. Na última semana, ele usou as redes sociais para reclamar por ter sido gravado secretamente quando comprava carne em um açougue. O açougueiro usava óculos com câmeras escondidas e o artista imaginava que estava tendo uma conversa trivial. "Eu me senti meio traído, sabe?", desabafou. Não é que ele tem razão?

meme da semana

É meme, mas também é a realidade de muita gente, que vai assistir o Carnaval no sofá, ou que vai aproveitar o feriadão para colocar em dia os filmes e séries que foram favoritados nos serviços de streaming da vida. Que sejam dias tranquilos!

Não está fácil para ninguém Crédito: Reprodução @moniiquetavares

(Viu algum meme interessante? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

