Mounjaro ou Ozempic no Carnaval: o que comer e o que evitar durante a folia

Esse será a primeira edição da festa com as canetas emagrecedoras mais popularizadas

Thais Borges

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mounjaro Crédito: Shutterstock

Se você faz tratamento com tirzepatida ou semaglutida (as populares 'canetas emagrecedoras', como Mounjaro e Wegovy, respectivamente) e vai ao Carnaval, é preciso olhar com cuidado para a alimentação nos dias de festa. A nutricionista Livia Souza, especialista em emagrecimento, orienta que os pacientes façam pequenas refeições ao longo do dia, priorizando aqueles com mais proteínas, muitas vezes negligenciadas nesse período. A água deve ser calculada em torno de 35 ml por quilo do peso e, se a pessoa sentir muito enjoo, pode tomar chás como o de gengibre.

"No dia que for para o Carnaval, antes de sair de casa, o ideal é tentar ter uma refeição equilibrada do ponto de vista nutricional, com combinação de proteínas, carboidratos e micronutrientes. Traduzindo: feijão, arroz, uma porção de carne ou frango, salada e uma fruta para complementar", ensina. Além disso, antes de ir, a pessoa pode também tomar uma dose de proteína (a exemplo do whey protein) para garantir o aporte desse nutriente.

Nas ruas do circuito, se a pessoa não tiver como levar alguma coisa, é preciso buscar as melhores escolhas. "Boas opções são os espetinhos de frango e carne, que são fontes de proteínas, e o queijinho. Outra coisa que sempre falo também é para comer pipoca, porque a gente tem que ter em vista a questão sanitária, que, no Carnaval, fica um pouco negligenciada pela própria logística da festa".

Camarotes e restaurantes se adaptam ao novo momento gastronômico

O uso crescente das canetas emagrecedoras já tem influenciado até uma nova dinâmica no setor gastronômico, em especial nos restaurantes. Por isso, camarotes que investem em serviços de bufê também têm se adaptado para isso. "Já vínhamos percebendo esse movimento com mais clareza no restaurante e, agora, no Carnaval, que é um momento intenso de consumo, ele se torna ainda mais evidente. Não é exatamente que as pessoas deixaram de comer, mas que passaram a comer com mais intenção", diz o chef do Silva Cozinha, Ricardo Silva.

Ele assina o bufê do Viva Bahia, camarote exclusivo para 600 convidados, no Edifício Oceania, diariamente. "Isso nos faz adaptar a proposta, trazendo porções mais equilibradas, com boa qualidade nutricional e que não causem desconforto ao longo do dia ou da noite. A comida precisa dar energia, por isso trazemos um cardápio que valoriza ingredientes frescos e proteínas bem preparadas".

O menu inclui o almoço e, ao longo do dia, bufê fixo de finger foods e pratos práticos, com menos gordura, sabores bem definidos e boas opções de proteínas magras, legumes, grãos e molhos mais suaves. "Trabalhamos com proteínas de alta qualidade, acompanhadas de ingredientes que facilitam a digestão e mantêm a energia ao longo do dia. Nosso foco não é a contagem rígida de macronutrientes, mas o equilíbrio nutricional", acrescenta.

No Camarote Salvador, é possível conferir os alimentos da marca Vida Veg, que está pela quarta vez no espaço e é focada em foliões com restrições alimentares, vegetarianos, veganos ou que buscam alimentos mais naturais. Há produtos sem açúcar, sem glúten e sem lactose, todos feitos com plantas. Os pratos serão preparados pelo chef mineiro Renato Pacheco, que assina um cardápio exclusivo para o evento, incluindo Salada Mediterrânea, Risoto de Queijos Veganos, sanduíches e sobremesas sem açúcar.

Vida Veg terá opções no Camarote Salvador Crédito: Divulgação

"Pensando também nas pessoas que estão em uso das canetas emagrecedoras e outros fármacos voltados para controle de peso e glicemia, desenvolvemos opções 100% vegetais com foco em aporte proteico, leveza e melhor tolerância digestiva", diz a nutricionista da Vida Veg, Fernanda Teixeira, citando o exemplo de um sanduíche proteico 100% vegetal e sem glúten, além da salada mediterrânea. "São escolhas estratégicas para quem busca praticidade, controle alimentar e qualidade nutricional, especialmente em um período intenso como o Carnaval".

Para outras refeições durante o período carnavalesco, fora do circuito, há opções entre restaurantes que têm investido em menus porções menores. Um deles é o Di Liana, que sempre contou com meias porções para se adaptar às famílias com crianças, como conta uma das sócias do restaurante, Lara Allegro, que é neta da fundadora, Liana.

"Mais recentemente, já pensando não apenas num público que come menos, mas que está com alguma restrição ou buscando uma alimentação mais leve, criamos a linha DiliFit, que o cliente pode comer no próprio restaurante ou em casa", explica. Durante o Carnaval, o restaurante vai funcionar com o delivery e com o e-commerce, com entrega também pelo iFood.

Já no La Pasta Gialla, o menu com meia porção já existia em outros estados e, na casa em Salvador, era chegou a ser oferecido fora do cardápio, para alguns clientes que pediam. Sócio do La Pasta Gialla Salvador, Marcelo Reis conta que a empresa chegou a retirar do cardápio porque não tinha muita demanda.

Com a tendência das canetas, contudo, e por terem pratos bem servidos, escolherem opções que poderiam ser divididas, a exemplo das massas secas e recheadas.