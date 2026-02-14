Acesse sua conta
No clima de 'Vampirinha', veja 12 livros com vampiros para curtir fora da folia

Enquanto Ivete Sangalo leva os vampiros para a Barra-Ondina, conheça outros representantes do gênero

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06:00

No clima de “Vampirinha”, veja 12 livros com vampiros para curtir fora da folia
No clima de “Vampirinha”, veja 12 livros com vampiros para curtir fora da folia Crédito: Pexels

Se você não vai ver Ivete Sangalo fazer sua estreia no Carnaval de Salvador 2026 neste sábado (14), uma opção para entrar na vibe de ‘Vampirinha' é recorrer aos livros de vampiros. Sempre muito populares na literatura, de tempos em tempos, títulos com personagens vampiros se tornaram febre entre leitores.

De Drácula a Crepúsculo, cada um desses vampiros têm seu lugar na cultura pop. Aqui, indicamos 12 obras que vão desde clássicos como Carmilla (mais antiga até mesmo do que Drácula) até representantes da romantasia, o gênero que ganhou espaço nas prateleiras e nas plataformas digitais nos últimos anos.

12 livros com vampiros para entrar no clima do Carnaval de Ivete Sangalo

A serpente e as asas feitas de noite, de Carissa Broadbent (Suma). Oraya, humana adotada pelo rei vampiro, precisa vencer o Kejari — um torneio mortal da deusa da morte — para sobreviver. Forçada a aliar-se ao rival misterioso Raihn, ela enfrenta perigos brutais e intensas reviravoltas no primeiro volume da duologia Nascidos da Noite. por Divulgação
Império do vampiro, de Jay Kristoff (Plataforma 21). Já se passaram 27 longos anos desde o último nascer do sol. Por quase três décadas, os vampiros travaram uma guerra contra a humanidade; construindo seu império eterno ao mesmo tempo em que destruíam o nosso. Agora, apenas algumas pequenas faíscas de luz perduram em um mar de escuridão. Gabriel de León, metade humano e metade monstro, é o último Santo de Prata – membro de uma sagrada irmandade dedicada a defender o reino das criaturas da noite –, e ele é também tudo o que resta entre o mundo e seu fim. por Reprodução
Manual das donas de casa caçadoras de vampiros, de Grady Hendrix (Intrínseca). Acompanha Patricia Campbell, uma dona de casa nos anos 90 cuja vida monótona muda quando um estranho carismático, James Harris, chega ao bairro. Enquanto crianças desaparecem, Patricia e seu clube do livro de true crime suspeitam que o vizinho é um monstro sobrenatural. por Divulgação
Inimigo mortal, de Tigest Girma (Galera). Uma herdeira perdida deve se infiltrar numa sociedade misteriosa e viver com o vampiro que ela suspeita ter matado sua família e sequestrado sua irmã. por Reprodução
Quicksilver, de Callie Hart (2025): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
Drácula, de Bram Stoker (Excelsior). Aqui, o advogado Jonathan Harker viaja até a Transilvânia para tratar de negócios com o conde Drácula – figura temida pelos moradores da região. Ao longo dos acontecimentos registrados no diário de Harker, sua estadia ganha um aspecto cada vez mais assustador; e, junto a recortes de jornal, troca de cartas e telegramas, além de registros em outros diários, a obra descortina a sombria e assustadora essência dos vampiros, amplamente conhecida na modernidade. por Reprodução
Morando com um vampiro, de Jenna Levine (Intrínseca). Cassie Greenberg é apaixonada por arte, mas está difícil pagar as contas sendo artista. Prestes a ser expulsa de seu atual apartamento, ela precisa encontrar um lugar barato o mais rápido possível. No entanto, quando se depara com um quarto para alugar em uma localização incrível e por um valor baixíssimo, Cassie fica ao mesmo tempo empolgada e receosa. Desesperada, ela concorda em morar com Frederick J. Fitzwilliam, o dono do apartamento ― e um sujeito bastante incomum. Mas quando Cassie acaba encontrando bolsas de sangue na geladeira, Frederick precisa abrir o jogo: o novo colega de apartamento dela é um vampiro. E tem uma proposta para lhe fazer. por Reprodução
Carmilla: A Vampira de Karnstein, de Joseph Thomas Sheridan Le Fanu (Via Leitura). A obra é narrada por Laura, jovem que vive isolada com o pai em um castelo na Estíria – região do antigo império austro-húngaro. Uma hóspede inesperada, entretanto, despertará os sentimentos amorosos da jovem Laura, ao mesmo tempo que lhe causará certo terror ao trazer de volta antigos pesadelos da infância. por Reprodução
Entrevista com o vampiro, de Anne Rice (Rocco). O romance apresenta o vampiro Lestat, ousado, sedutor, um tanto sórdido, pronto para destruir mitos, nem que para isso desencadeie assassinatos em massa. Prosseguem com Lestat em sua saga, Louis, o "entrevistado" deste primeiro livro, e Armand, seu amigo. O quarto personagem fundamental de Entrevista com o vampiro é uma criação surpreendente de Anne Rice: a vampirazinha Cláudia, mescla de inocência e maldade infantil. por Reprodução
Crepúsculo, de Stephenie Meyer (Intrínseca). Isabella Swan chega à nublada e chuvosa cidadezinha de Forks - último lugar onde gostaria de viver. Tenta se adaptar à vida provinciana na qual aparentemente todos se conhecem, lidar com sua constrangedora falta de coordenação motora e se habituar a morar com um pai com quem nunca conviveu. Em seu destino está Edward Cullen. Lindo, perfeito, misterioso, ele é à primeira vista, hostil à presença de Bella - o que provoca nela uma inquietação desconcertante. Ela se apaixona. Ele, no melhor estilo "amor proibido", alerta: Sou um risco para você. Ela é uma garota incomum. Ele é um vampiro. por Reprodução
Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem-vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland. Licanos são lobisomens cruéis e imprevisíveis, e o alfa do bando, Lowe, não é exceção. Ele governa o grupo com autoridade absoluta, mas também com justiça. Pela forma como acompanha cada passo de Misery, fica claro que não confia nela. E ele não poderia estar mais certo... por Reprodução
Diários do vampiro: O despertar, de L. J. Smith (Galera). Primeiro volume da série de L. J. Smith, que deu origem à série de televisão Vampire Diaries. Um triângulo amoroso fatal entre dois vampiros e uma bela jovem, que conquistou uma enorme legião de leitores. Elena: a garota que pode conquistar o que quiser. Stefan: soturno e misterioso, ele terá de lutar para proteger Elena dos horrores que assombram seu passado. Damon: sexy, perigoso e guiado por um ódio cego, tudo que ele quer é se vingar de Stefan, o irmão que o traiu. por Reprodução
