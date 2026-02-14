LITERATURA

No clima de 'Vampirinha', veja 12 livros com vampiros para curtir fora da folia

Enquanto Ivete Sangalo leva os vampiros para a Barra-Ondina, conheça outros representantes do gênero

Thais Borges

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06:00

Se você não vai ver Ivete Sangalo fazer sua estreia no Carnaval de Salvador 2026 neste sábado (14), uma opção para entrar na vibe de ‘Vampirinha' é recorrer aos livros de vampiros. Sempre muito populares na literatura, de tempos em tempos, títulos com personagens vampiros se tornaram febre entre leitores.

De Drácula a Crepúsculo, cada um desses vampiros têm seu lugar na cultura pop. Aqui, indicamos 12 obras que vão desde clássicos como Carmilla (mais antiga até mesmo do que Drácula) até representantes da romantasia, o gênero que ganhou espaço nas prateleiras e nas plataformas digitais nos últimos anos.