ACORDES AFINADOS

Nem funk e nem trap: jovens brasileiros estão ouvindo um tipo de música que você nem imagina

O relatório Classical Pulse 2026 analisou hábitos de mais de 8 mil pessoas em dez países

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2026 às 05:00

Cecília Barboza é apaixonada por música clássica e toca piano desde os seis anos Crédito: Sora Maia/CORREIO

“Ela consegue me transportar, pegar os meus sentimentos e transmutar essa minha emoção. Se estou sentindo angústia ou tristeza, consigo espairecer e me entender por meio da música”. A declaração poderia estar em uma carta de amor, mas foi dessa forma que a estudante Cecília Barboza explicou o seu encanto pela música clássica.

Apesar do senso comum considerar o interesse como insólito, a baiana de 20 anos não é a única jovem que se interessa por música clássica no Brasil. De acordo com o relatório Classical Pulse 2026, produzido pela série de concertos Candlelight, os jovens brasileiros estão entre os públicos mais engajados com música clássica no mundo.

Cecília Barboza é apaixonada por música clássica e toca piano desde os seis anos 1 de 8

O estudo analisou hábitos de mais de 8 mil pessoas em dez países e aponta que 96% dos brasileiros das gerações Z e Millennials – o que compreende pessoas entre 16 e 45 anos – que já tiveram contato com concertos assistiram a pelo menos uma apresentação no último ano, colocando o país entre os mais ativos no consumo do gênero.

Cerca de 15% dos indivíduos da Geração Z e Millennials se identificam como seguidores dedicados da música clássica. Esse engajamento é quase o dobro do registrado na Geração X e o triplo dos Boomers. Para Carlos Prazeres, maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), esse cenário faz todo o sentido.

"Há tempos venho observando com muito otimismo esse interesse crescente dos jovens pela música de concerto", afirma o maestro. Ele defende que a música clássica é profundamente subversiva, o que dialoga diretamente com a forma como o jovem enxerga o mundo. Longe de uma ideia apenas "angelical", ele ressalta que esse universo é cheio de conflito, intensidade e drama.

Como exemplo, o maestro compara a tensão das guerras napoleônicas nas sinfonias de Ludwig van Beethoven ou o drama de Romeu e Julieta nas visões de Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Sergei Prokofiev com as emoções despertadas nas composições de John Williams para os filmes E.T., Star Wars e Harry Potter. "É um universo denso, potente e absolutamente atual. Está pronto para chegar às novas gerações. A questão não é o conteúdo, é a forma de apresentar", pontua.

Uma prova viva dessa atração é justamente a jovem Cecília. Por influência da mãe, começou aos dois anos e aos seis já estava aprendendo a tocar piano. Com o crescente interesse pelo mundo musical, a aproximação com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) foi natural. Atualmente, Cecília faz parte do Osbafã, o fã-clube da Osba.

“Minha mãe sempre gostou de me levar nos concertos, tanto da Osba, quanto do Neojiba, quanto qualquer outro que viesse a aparecer aqui em Salvador. Então, eu fiquei muito próxima da música clássica por conta disso”, conta.

Quando tinha 17 anos, a mãe Cintya entrou em contato com a Osba e contou que a filha queria comemorar o aniversário em uma apresentação do grupo. A surpresa não só aconteceu, mas também contou com a orquestra tocando um “parabéns” especial para a jovem. “Foi muito especial, porque eu pude levar meus amigos que não são muito fãs. Terminaram gostando”, revela rindo.

O levantamento também indica mudanças no comportamento do público. No Brasil, 30% demonstram maior interesse por concertos que misturam estilos musicais, enquanto 29% preferem apresentações com efeitos visuais e 19% se interessam por locais não convencionais, como museus e espaços históricos.

Para o público jovem, os concertos não são apenas eventos, mas sim conteúdos para participar, postar e compartilhar. As redes sociais (61%) são a fonte mais comum de descoberta, seguidas pelo boca a boca (47%) e pelas plataformas de streaming (38%). Além do Brasil, somente o México contou com maior participação das redes sociais entre os países analisados.

Apesar do alto interesse, o acesso ainda é apontado como principal desafio. Entre os que nunca foram a um concerto, 42% citam a falta de eventos próximos, 24% mencionam o preço dos ingressos e 18% afirmam não ter conhecimento suficiente sobre música clássica.

Fundador e diretor-geral do NEOJIBA, o maestro Ricardo Castro destacou que é importante relativizar os números. Para ele, as maiores concentrações de jovens praticando música estão nos contextos das igrejas evangélicas, o que explicaria os resultados.

“O que vemos no Brasil é um crescimento importante, mas ainda muito concentrado em iniciativas específicas e não necessariamente refletindo uma mudança estrutural no conjunto da sociedade. Por outro lado, há sim sinais positivos. Quando há acesso, qualidade e propósito, o interesse dos jovens surge com força. O engajamento existe, mas ele depende diretamente das oportunidades oferecidas”, explica.

Onde acompanhar música clássica em Salvador?

Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA)

11/04, 17h: Projeto OSBA na Estrada. Teatro Cidade do Saber (Camaçari). R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



Projeto OSBA na Estrada. Teatro Cidade do Saber (Camaçari). R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). 12/04, 11h: Série Manuel Inácio da Costa. Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira (Garcia). Entrada gratuita.



Série Manuel Inácio da Costa. Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira (Garcia). Entrada gratuita. 18/04, 17h: Psiconcerto "A Paixão". Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris). Entrada gratuita.



Psiconcerto "A Paixão". Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris). Entrada gratuita. 26/04: OSBA Solar. Cine Teatro Solar Boa Vista. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



OSBA Solar. Cine Teatro Solar Boa Vista. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Acompanhe: osba.art.br | @orquestrasinfonicadabahia.



Orquestra Neojiba

11/04, 17h: Concerto prévia da turnê internacional. Parque do Queimado.



Concerto prévia da turnê internacional. Parque do Queimado. Todo domingo, 11h: Série Todo Domingo no Parque. Parque do Queimado. Entrada gratuita.



Série Todo Domingo no Parque. Parque do Queimado. Entrada gratuita. Acompanhe: @neojiba.



Concertos Candlelight

Apresentações intimistas à luz de velas em espaços arquitetônicos da cidade.



Acompanhe a agenda e ingressos: feverup.com/pt/salvador/candlelight



Escola de Música da UFBA (Emus)

Ensaios abertos de orquestras universitárias, recitais e oficinas de iniciação para a comunidade ao longo de todo o ano letivo. Em decorrência da greve nacional dos Técnicos-Admnistrativos em Educação, a Emus está com apresentações suspensas.



Quer aprender música clássica?

Além do Neojiba, com programas de capacitação e seminários, o Teatro Castro Alves (TCA) oferece aulas gratuitas e online para pessoas interessadas. No calendário habitual da Emus há, em média, dois concertos por mês. Outras escolas particulares em Salvador oferecem aulas de música clássica, desde iniciação musical até cursos mais avançados.

Na literatura, obras como “O livro da música clássica”, “Linguagem do espírito: Uma introdução à música clássica”, “A história da música”, “História Concisa da Música Clássica Brasileira” e “Falando de música” são obras que ajudam no processo de aprendizado.

Filmes sobre (ou com) música clássica 1 de 6