Treinar não é só estética: COO da Smart Fit revela mudança na visão do público

Em entrevista ao CORREIO, diretor de operações da maior rede de academias da América Latina falou sobre as tendências do setor

Thais Borges

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00

Diogo Corona, COO da Smart Fit Crédito: Divulgação

Em meio à expansão do mercado de academias em Salvador, a cidade se tornou uma praça relevante mesmo para os gigantes do setor. Para a maior rede de academias da América Latina, a Smart Fit, a Bahia é um mercado importante e Salvador é considerada uma das cidades mais engajadas, segundo o COO (Chief Operating Officer, diretor de operações) da marca, Diogo Corona.

Em entrevista ao CORREIO, ele falou sobre o crescimento do segmento fitness, planos de expansão e tendências.

Confira a entrevista na íntegra

Temos, atualmente, em Salvador, mais academias do que estabelecimentos como farmácias, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda. Ambos os segmentos são associados à saúde, mas de forma diferente. Como a expansão das academias se relaciona com a visão de promoção de saúde mais difundida hoje?

O protagonismo do segmento fitness em Salvador é muito emblemático e mostra como a percepção de saúde vem se transformando. Por muito tempo, a saúde esteve ligada principalmente ao tratamento de doenças — daí a relevância histórica de farmácias. Hoje, a sociedade olha cada vez mais para a prevenção e para a qualidade de vida, e a prática regular de atividade física ocupa um papel central nesse movimento.

O crescimento das academias acompanha essa mudança de mentalidade. As pessoas entendem que treinar não é apenas sobre estética, mas sobre longevidade, disposição e bem-estar. Na Smart Fit, acreditamos que esse é um caminho sem volta: quanto mais acessível for a atividade física, mais ela será incorporada à rotina, gerando impacto positivo não só individual, mas também social, ao reduzir custos com saúde pública e aumentar a produtividade e qualidade de vida da população.

De fato, é possível dizer que há mais gente hoje buscando academia do que cinco anos atrás ou essa demanda é constante? Se há mais, conseguem apontar possíveis razões para isso?

O mercado de academias vem crescendo de forma consistente, e acreditamos que isso é resultado de uma mudança comportamental importante. Após a pandemia, as pessoas passaram a valorizar mais a saúde, buscando atividade física não apenas pela estética, mas pela qualidade de vida e longevidade. Esse novo olhar ampliou a base de consumidores do setor. Além disso, o segmento de academias apresenta um elevado nível de resiliência em comparação a outros setores. Trata-se de uma indústria de alta frequência, voltada à saúde e ao bem-estar, em que o aluno percebe valor agregado sempre que utiliza o serviço

A SmartFit é uma das academias com maior presença em Salvador (tal qual no restante do país). Como veem esse movimento de crescimento e o mercado como um todo hoje?

A presença forte da Smart Fit em Salvador reflete o mesmo movimento que vemos no Brasil e na América Latina: um mercado em expansão, sustentado pela busca cada vez maior por saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quando fundamos a companhia, em 2009, nosso propósito era democratizar o acesso ao fitness de alto padrão, e isso continua sendo o que guia nossa estratégia.

O crescimento das academias mostra que a prática regular de exercícios deixou de ser um hábito restrito e passou a fazer parte da vida de milhões de pessoas. Vemos isso como uma tendência irreversível: a saúde hoje é entendida muito mais pela ótica da prevenção do que apenas do tratamento. Nosso papel é oferecer estrutura, tecnologia e conveniência para que cada vez mais pessoas incorporem esse hábito, seja em Salvador, ou em outras cidades brasileiras e demais países onde atuamos.

A SmartFit tem planos de expansão para Salvador ou para a Bahia? Se sim, o que podem adiantar?

A Bahia é um mercado muito importante para a Smart Fit, e Salvador tem se mostrado uma das cidades mais engajadas na atividade física. É um dos estados com mais academias abertas no país, com um protagonismo evidente no Nordeste. Seguimos atentos às oportunidades de expansão na capital e em outras regiões do estado, sempre avaliando pontos estratégicos para oferecer mais conveniência e acesso aos nossos clientes. Nosso objetivo é continuar democratizando o fitness, ampliando a presença da marca onde houver demanda e potencial de crescimento.

Qual é o perfil dos clientes que buscam uma academia como a SmartFit hoje?

O perfil dos nossos clientes é bastante diverso. Temos desde jovens que estão começando a treinar até pessoas mais velhas que buscam qualidade de vida e prevenção de doenças. Há uma diversidade relevante de gênero e também de experiência e motivações na relação com a atividade física. O que une todos é a preocupação com saúde, bem-estar e longevidade. Nossos clientes valorizam conveniência, tecnologia e uma boa relação custo-benefício. Esse movimento mostra como a prática de exercícios deixou de ser um privilégio e passou a ser parte do estilo de vida de milhões de pessoas em diferentes fases e contextos

Quais são as aulas ou segmentos mais buscados, no caso da SmartFit? A maioria das pessoas procura mesmo por musculação ou vai em busca de aulas específicas (dança, jump, etc)?