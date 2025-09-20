Treinar não é só estética: COO da Smart Fit revela mudança na visão do público

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00
Em meio à expansão do mercado de academias em Salvador, a cidade se tornou uma praça relevante mesmo para os gigantes do setor. Para a maior rede de academias da América Latina, a Smart Fit, a Bahia é um mercado importante e Salvador é considerada uma das cidades mais engajadas, segundo o COO (Chief Operating Officer, diretor de operações) da marca, Diogo Corona.
Em entrevista ao CORREIO, ele falou sobre o crescimento do segmento fitness, planos de expansão e tendências.
Confira a entrevista na íntegra
Temos, atualmente, em Salvador, mais academias do que estabelecimentos como farmácias, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda. Ambos os segmentos são associados à saúde, mas de forma diferente. Como a expansão das academias se relaciona com a visão de promoção de saúde mais difundida hoje?
O protagonismo do segmento fitness em Salvador é muito emblemático e mostra como a percepção de saúde vem se transformando. Por muito tempo, a saúde esteve ligada principalmente ao tratamento de doenças — daí a relevância histórica de farmácias. Hoje, a sociedade olha cada vez mais para a prevenção e para a qualidade de vida, e a prática regular de atividade física ocupa um papel central nesse movimento.
O crescimento das academias acompanha essa mudança de mentalidade. As pessoas entendem que treinar não é apenas sobre estética, mas sobre longevidade, disposição e bem-estar. Na Smart Fit, acreditamos que esse é um caminho sem volta: quanto mais acessível for a atividade física, mais ela será incorporada à rotina, gerando impacto positivo não só individual, mas também social, ao reduzir custos com saúde pública e aumentar a produtividade e qualidade de vida da população.
De fato, é possível dizer que há mais gente hoje buscando academia do que cinco anos atrás ou essa demanda é constante? Se há mais, conseguem apontar possíveis razões para isso?
O mercado de academias vem crescendo de forma consistente, e acreditamos que isso é resultado de uma mudança comportamental importante. Após a pandemia, as pessoas passaram a valorizar mais a saúde, buscando atividade física não apenas pela estética, mas pela qualidade de vida e longevidade. Esse novo olhar ampliou a base de consumidores do setor. Além disso, o segmento de academias apresenta um elevado nível de resiliência em comparação a outros setores. Trata-se de uma indústria de alta frequência, voltada à saúde e ao bem-estar, em que o aluno percebe valor agregado sempre que utiliza o serviço
A SmartFit é uma das academias com maior presença em Salvador (tal qual no restante do país). Como veem esse movimento de crescimento e o mercado como um todo hoje?
A presença forte da Smart Fit em Salvador reflete o mesmo movimento que vemos no Brasil e na América Latina: um mercado em expansão, sustentado pela busca cada vez maior por saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quando fundamos a companhia, em 2009, nosso propósito era democratizar o acesso ao fitness de alto padrão, e isso continua sendo o que guia nossa estratégia.
O crescimento das academias mostra que a prática regular de exercícios deixou de ser um hábito restrito e passou a fazer parte da vida de milhões de pessoas. Vemos isso como uma tendência irreversível: a saúde hoje é entendida muito mais pela ótica da prevenção do que apenas do tratamento. Nosso papel é oferecer estrutura, tecnologia e conveniência para que cada vez mais pessoas incorporem esse hábito, seja em Salvador, ou em outras cidades brasileiras e demais países onde atuamos.
A SmartFit tem planos de expansão para Salvador ou para a Bahia? Se sim, o que podem adiantar?
A Bahia é um mercado muito importante para a Smart Fit, e Salvador tem se mostrado uma das cidades mais engajadas na atividade física. É um dos estados com mais academias abertas no país, com um protagonismo evidente no Nordeste. Seguimos atentos às oportunidades de expansão na capital e em outras regiões do estado, sempre avaliando pontos estratégicos para oferecer mais conveniência e acesso aos nossos clientes. Nosso objetivo é continuar democratizando o fitness, ampliando a presença da marca onde houver demanda e potencial de crescimento.
Qual é o perfil dos clientes que buscam uma academia como a SmartFit hoje?
O perfil dos nossos clientes é bastante diverso. Temos desde jovens que estão começando a treinar até pessoas mais velhas que buscam qualidade de vida e prevenção de doenças. Há uma diversidade relevante de gênero e também de experiência e motivações na relação com a atividade física. O que une todos é a preocupação com saúde, bem-estar e longevidade. Nossos clientes valorizam conveniência, tecnologia e uma boa relação custo-benefício. Esse movimento mostra como a prática de exercícios deixou de ser um privilégio e passou a ser parte do estilo de vida de milhões de pessoas em diferentes fases e contextos
Quais são as aulas ou segmentos mais buscados, no caso da SmartFit? A maioria das pessoas procura mesmo por musculação ou vai em busca de aulas específicas (dança, jump, etc)?
A musculação é, sem dúvida, o principal motivo que leva as pessoas a buscarem a Smart Fit. Por isso, temos investido continuamente em ampliar as áreas de peso livre e em oferecer equipamentos modernos que dão mais autonomia para o aluno. Claro que também temos aulas coletivas, como dança, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade) ou aula de bike, que atraem um público específico em busca de motivação extra e variedade. Mas a musculação concentra a maior parte da procura, justamente por ser uma prática versátil, indicada para diferentes objetivos — de ganho de massa muscular a melhora da mobilidade e condicionamento.