Acidente grave com quatro veículos deixa dois mortos em estrada da Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:12
Duas pessoas perderam a vida e outra ficou ferida após um grave acidente registrado na noite de terça-feira (20), na BR-116, no trecho que passa pelo município de Itatim, no centro-norte da Bahia. A colisão envolveu três caminhões e um ônibus de viagem.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ocorrência foi registrada por volta das 20h40, no km 527 da rodovia, e teve início com um engavetamento entre os veículos. As vítimas fatais, que ainda não tiveram nomes divulgados, eram o motorista e um passageiro de um dos caminhões atingidos na sequência das colisões.
O condutor de um segundo caminhão ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dele.
Já os 46 ocupantes do ônibus, que seguia viagem com destino ao estado de Santa Catarina, não se feriram. Os tripulantes do terceiro caminhão envolvido no acidente também escaparam sem lesões, de acordo com a PRF.
As circunstâncias do engavetamento ainda serão apuradas, e a rodovia chegou a ter o fluxo parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência e retirada dos veículos.