ALTA PROCURA

Agente de limpeza e telemarketing são as profissões mais buscadas na Bahia

Profissões são vistas como porta de entrada para o mercado de trabalho pelos baianos

Os dados mais recentes de desemprego mostram que a Bahia tem 780 mil pessoas acima dos 14 anos fora do mercado de trabalho, conforme informações do primeiro trimestre da PNAD Contínua, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o alto número de busca por emprego, a maior demanda para a ocupação de vagas tem sido para postos operacionais, sobretudo aqueles relacionados com a área de limpeza e telemarketing, de acordo com o SineBahia. >