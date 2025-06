SUBINDO

Agerba anuncia aumento de 10% em pedágios da BA-093; saiba valores

Carros, caminhonetes e furgões terão aumento de R$ 0,70

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), anunciou a entrada em vigor de novos valores do pedágio na BA-093, que começam a ser aplicados neste sábado (7). De acordo com a agência, o reajuste é de 10,438% e eleva a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) de R$ 6,963 para R$ 7,690. >

Com o aumento, carros, caminhonetes e furgões deixam de pagar R$ 7,00 e passam a pagar R$ 7,70. As motos, por sua vez, passam a ter um custo de R$ 3,80, sofrendo um aumento de R$ 0,30. Já o pedágio para caminhões e ônibus passam de R$ 13,90 para R$ 15,40. Confira todos os valores abaixo: >

Agerba anuncia aumento no pedágio

Os novos valores serão aplicados Concessionária Bahia Norte S.A. nas rodovias do Sistema BA-093, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 01/2010. As tarifas reajustadas serão aplicadas nas seguintes praças de pedágio: PP-01 – BA-093, PP-02 – BA-093, PP-03 – BA-524 , PP-04 – BA-535, PP-05 – BA-526 e PP-06 – BA-535.>