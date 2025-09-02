Acesse sua conta
Alba aprova mudanças estruturais nas Polícias Civil e Militar

Projetos votados pela Assembleia Legislativa criam cargos e unidades e promovem reorganização territorial das polícias baianas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:22

Polícia Militar e Polícia Civil
Polícia Militar e Polícia Civil Crédito: Divulgação/SSP

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) votou, em sessão ordinária desta terça-feira (2), dois projetos de lei (PLs) que modificam as estruturas das Polícias Civil e Militar. Os dois projetos de reestruturação das Forças de Segurança criam cargos e unidades, promovem reorganização territorial e adequações administrativas. Os PLs 25.898/2025 e 25.899/2025 foram aprovados pela casa legislativa.

O primeiro,  25.898/2025, trata das mudanças estruturais na Polícia Civil. O projeto prevê a inclusão, na Lei n° 11.370/2009, do cargo de Delegado-Geral Adjunto de Operações da Polícia Civil, além de instituir duas Diretorias Regionais de Polícia do Interior, com a divisão das Diretorias Norte/Leste e Sul/Sudeste. A nova configuração será Norte; Leste; Sul; Sudeste; e Oeste/Chapada.

As novas diretorias devem ser incluídas em zonas estratégicas como Porto Seguro, no sul do estado, Feira de Santana, no Centro-Norte, e Juazeiro, no norte, conforme apontam informações da TV Bahia.

Já o PL 25.899/2025, que diz respeito à estrutura da Polícia Militar, vai aumentar em 2.427 o efetivo da PM, sendo 427 oficiais e 2 mil praças. O quantitativo vai sair de 44.767 para 47.194 pessoas atuando na PM. A nova estrutura terá três comandos regionais, a serem implementados em Jequié, no Centro-Sul, Irecê, no Centro-Norte, e Alagoinhas, no Nordeste baiano, 13 batalhões e oito Companhias Independentes.

