LEGISLAÇÃO

Alba aprova mudanças estruturais nas Polícias Civil e Militar

Projetos votados pela Assembleia Legislativa criam cargos e unidades e promovem reorganização territorial das polícias baianas

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:22

Polícia Militar e Polícia Civil Crédito: Divulgação/SSP

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) votou, em sessão ordinária desta terça-feira (2), dois projetos de lei (PLs) que modificam as estruturas das Polícias Civil e Militar. Os dois projetos de reestruturação das Forças de Segurança criam cargos e unidades, promovem reorganização territorial e adequações administrativas. Os PLs 25.898/2025 e 25.899/2025 foram aprovados pela casa legislativa.

O primeiro, 25.898/2025, trata das mudanças estruturais na Polícia Civil. O projeto prevê a inclusão, na Lei n° 11.370/2009, do cargo de Delegado-Geral Adjunto de Operações da Polícia Civil, além de instituir duas Diretorias Regionais de Polícia do Interior, com a divisão das Diretorias Norte/Leste e Sul/Sudeste. A nova configuração será Norte; Leste; Sul; Sudeste; e Oeste/Chapada.

As novas diretorias devem ser incluídas em zonas estratégicas como Porto Seguro, no sul do estado, Feira de Santana, no Centro-Norte, e Juazeiro, no norte, conforme apontam informações da TV Bahia.