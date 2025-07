POLÍTICA

Ana Paula Matos diz que pode sair do PDT: 'Estarei ao lado de ACM Neto e de Bruno Reis'

Vice-prefeita afirmou que vai se posicionar "na hora certa", mas não deixou dúvida sobre apoio



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 2 de julho de 2025 às 10:28

Ana Paula Matos com Bruno Reis Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A vice-prefeita e secretária de Cultura de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), disse que há possibilidade de deixar o partido e que vai permanecer ao lado de Bruno Reis (União Brasil) e ACM Neto (União Brasil) para as eleições do ano que vem. Falando durante o cortejo do 2 de Julho, ela disse que por enquanto permanece na sigla, mas na "hora certa" vai tomar sua decisão, diante do fim da aliança política entre a sigla e o União Brasil.>

"Eu optei esse ano por focar na gestão, até porque eu estou em uma secretaria nova, senão a política toma todo o foco", explicou. "Mas quando eu entrei no PDT, foi por duas coisas. Uma foi pela minha identidade com as causas da educação, do social, e também sobre a liderança de Neto e Bruno, no entendimento de que essas causas também são causas deles", acrescentou.>

Ela disse que não há dúvidas sobre seu apoio para as eleições do ano que vem. "Enquanto o PDT estiver ao lado de Neto, eu estarei no PDT. Se o PDT, de fato, fizer na prática o que andou falando, aí eu não poderei ficar e sim, eu terei que sair. Então, por enquanto, enquanto o PDT apenas está falando, mas não tomando nenhuma decisão, eu continuo no partido. Na hora certa, irei me posicionar, mas esse ano eu estou focando na gestão, mas certamente eu estarei ao lado de ACM Netto e de Bruno Reis ano que vem, no partido que estiver ao lado deles", afirmou.>