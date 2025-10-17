Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

SBN-BA alerta para necessidade de incentivar tratamento domiciliar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:40

Diálise peritoneal  Crédito: Reprodução

Na Bahia, 9.841 pessoas realizam hemodiálise regularmente em clínicas e hospitais, enquanto apenas 215 fazem diálise peritoneal, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Ainda de acordo com o órgão, 129 baianos estão internados aguardando uma vaga para realizar esse último procedimento.

A diferença expressiva revela um ponto sensível na rede de atenção à saúde renal: a falta de incentivo à modalidade domiciliar de tratamento, que poderia melhorar a qualidade de vida e reduzir custos do sistema de saúde.

A diálise peritoneal é um tratamento que permite ao paciente realizar o processo de filtragem do sangue em casa, com autonomia e acompanhamento remoto da equipe médica. O método utiliza o peritônio, membrana que reveste os órgãos do abdome, como filtro natural para remover impurezas e excesso de líquidos do organismo.

A técnica é segura, apresenta bons resultados clínicos e proporciona maior flexibilidade e conforto, já que elimina a necessidade de deslocamentos frequentes a clínicas especializadas. Mesmo assim, menos de 6% dos pacientes renais no Brasil utilizam essa modalidade, e a Bahia reflete essa mesma realidade.

Para a nefrologista Ana Flávia Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia — Regional Bahia (SBN-BA), o principal desafio é transformar a diálise peritoneal em uma opção acessível e estruturada em todo o estado. “Temos uma modalidade segura, com bons resultados e que traz conforto ao paciente”, diz a médica. “No entanto, a falta de incentivos financeiros e técnicos não viabiliza o acesso a este modalidade de tratamento”, ressalva.

Ela destaca que o método gera economia para o sistema de saúde, mas requer capacitação das equipes e investimentos em estrutura e logística de insumos. “Na diálise peritoneal, todo o material é entregue na casa do paciente. Para isso, há uma logística que, se não houver o devido incentivo, fica inviável a sustentabilidade dessa modalidade”, observa Ana Flávia. “Mesmo com a o incentivo necessário, os custos financeiro e ambiental seriam menores que os gerados pela hemodiálise”, complementa.

“Temos exemplos de programas de diálise peritoneal de sucesso em alguns países, como o México. Porém, em todos eles, há incentivo do governo para o crescimento dessa terapia.”

Desafios para ampliar o acesso

Entre as principais barreiras para a expansão da diálise peritoneal, estão:

- Baixo incentivo financeiro às clínicas que ofertam a modalidade;

- Falta de programas estaduais de capacitação para profissionais de saúde;

- Infraestrutura limitada para acompanhamento e fornecimento de insumos;

- Pouca divulgação entre pacientes e profissionais da área sobre os benefícios do tratamento domiciliar.

Para especialistas, a ampliação dessa modalidade na Bahia poderia aliviar a sobrecarga dos serviços de hemodiálise e aproximar o cuidado da realidade de cada paciente.

A diálise peritoneal representa uma possibilidade concreta de autonomia e dignidade para quem convive com doença renal crônica. “A diálise peritoneal é uma ferramenta de autonomia e cuidado humanizado. Ampliar o acesso a esse tratamento é investir na qualidade de vida dos pacientes renais da Bahia”, conclui Ana Flávia.

Leia mais

Imagem - Veja como a alimentação pode atuar contra o câncer de estômago

Veja como a alimentação pode atuar contra o câncer de estômago

Imagem - 5 riscos do uso prolongado de omeprazol

5 riscos do uso prolongado de omeprazol

Imagem - O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

O que explica a procura por psicólogos crescer em 26% na Bahia

Tags:

Bahia Saúde

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja