CRIME

Autor de duplo homicídio no interior da Bahia é localizado pela polícia

Dois jovens foram mortos após atirador invadir casa onde eles estavam

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:13

Welton Mendes Costa e Jefferson Costa Bandeira foram mortos em uma residência no bairro Alto Crédito: Reproduçao

Cinco meses após o assassinato de dois jovens na cidade de Itiúba, na região Norte do estado, a polícia prendeu o homem identificado pela investigação como responsável pelo crime. O suspeito foi detido na segunda-feira (17) por agentes da Polícia Civil.

O duplo homicídio aconteceu na madrugada do dia 7 de junho, em um imóvel no bairro Alto. O homem invadiu a casa e atirou contra as pessoas que estavam no local. Welton Mendes Costa, de 19 anos, e Jefferson Costa Bandeira, de 24 anos, morreram. Além deles, uma pessoa que era proprietária do imóvel ficou ferida.