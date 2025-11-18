Autor de duplo homicídio no interior da Bahia é localizado pela polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:13
Cinco meses após o assassinato de dois jovens na cidade de Itiúba, na região Norte do estado, a polícia prendeu o homem identificado pela investigação como responsável pelo crime. O suspeito foi detido na segunda-feira (17) por agentes da Polícia Civil.
O duplo homicídio aconteceu na madrugada do dia 7 de junho, em um imóvel no bairro Alto. O homem invadiu a casa e atirou contra as pessoas que estavam no local. Welton Mendes Costa, de 19 anos, e Jefferson Costa Bandeira, de 24 anos, morreram. Além deles, uma pessoa que era proprietária do imóvel ficou ferida.
Logo após o crime, a polícia iniciou as investigações e chegou ao autor dos disparos. Em seguida, solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão contra o suspeito. O homem foi preso preventivamente e encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.