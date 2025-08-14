Bebê de um ano morre após engasgar com pedaço de carne na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:49
Um bebê, de apenas um ano, morreu na cidade de Lajedão, no Extremo Sul da Bahia após se engasgar com um alimento. O caso foi registrado na Delegacia Territorial do município na tarde da última quarta-feira (13).
Após de engasgar, Ana Lyz Barbosa de Oliveira chegou a ser levada para uma unidade de saúde da região. A equipe médica realizou o procedimento de reanimação, mas a criança faleceu.
Segundo a Polícia Civil, os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardados para esclarecer a causa da morte. O caso foi registrado como morte sem indícios de crime.
Informações da TV Santa Cruz indicam que a criança estava mastigando um pedaço de carne quando engasgou com o alimento. Ana Lyz foi enterrada no mesmo dia.