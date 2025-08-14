LAJEDÃO

Bebê de um ano morre após engasgar com pedaço de carne na Bahia

Polícia Civil ainda aguarda laudos periciais do DPT para oficializar causa da morte

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:49

Complexo Policial de Lajedão Crédito: Google

Um bebê, de apenas um ano, morreu na cidade de Lajedão, no Extremo Sul da Bahia após se engasgar com um alimento. O caso foi registrado na Delegacia Territorial do município na tarde da última quarta-feira (13).

Após de engasgar, Ana Lyz Barbosa de Oliveira chegou a ser levada para uma unidade de saúde da região. A equipe médica realizou o procedimento de reanimação, mas a criança faleceu.

Segundo a Polícia Civil, os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) são aguardados para esclarecer a causa da morte. O caso foi registrado como morte sem indícios de crime.