AUXÍLIO

Bolsa Família 2025; veja calendário de pagamento em agosto

Benefício começa a ser distribuído nesta segunda-feira (18)

Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:28

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS Crédito: Lyon Santos/ MDS

Mais de 2,3 milhões de famílias em todos os 417 municípios da Bahia serão contempladas em agosto com o Bolsa Família. O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda-feira (18), e segue até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) (confira abaixo).

Em agosto, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Na Bahia, o adicional de R$ 108 referente ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP chega a 616,2 mil famílias.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 829,5 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância na Bahia neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar.