Braço direito de líder da facção KLV na Bahia é preso

“Berel” estava escondido em uma residência em Camaçari quando foi surpreendido pelas equipes policiais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:02

Polícia Civil da Bahia captura “Berel”, o Três de Espadas do Baralho do Crime Crédito: Divulgação 

Considerado como braço direito do líder da facção KLV na Bahia, Reidson da Cruz Barros, ou “Berel”, foi preso no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (25). 

O suspeito, que ocupava a carta Três de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), estava escondido em uma residência quando foi surpreendido e preso pelas equipes policiais.

Ele era procurado por envolvimento em homicídios, sequestros e tráfico de drogas em Camaçari e Salvador, além de ser responsável por coordenar e autorizar execuções contra rivais. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Hunt, realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

"Berel" seria um dos principais comparsas de Bruno Cabeça, apontado como líder de um dos principais grupos criminosos da Bahia. Bruno foi preso em 14 de maio deste ano em um apartamento de luxo em São Paulo. Ele atuava na RMS, especialmente em Camaçari, e mantinha sob sua influência integrantes que davam continuidade às ações ilícitas.

Suspeitos de liderança do KLV na Bahia

Em 2025, a Operação Hunt já resultou na prisão de sete alvos do Baralho do Crime. Após a captura, "Berel" passará pelos exames legais de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

