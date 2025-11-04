Acesse sua conta
Camaçari: homem é executado a tiros na madrugada em via pública

Caso foi registrado no bairro Phoc II

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:25

Caso é investigado pela Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de tiros na madrugada desta terça-feira (4), no bairro Phoc II, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão (BPM) foram acionadas após a denúncia de que havia um corpo caído ao solo. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o crime e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

A 18ª Delegacia Territorial de Camaçari apura o caso. Segundo a Polícia Civil, a vítima não portava documentos e foi atingida por disparos de arma de fogo. Guias para perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar o homem, além de apurar autoria e motivação do crime.

