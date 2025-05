BAHIA

Mulher é detida por dirigir carro locado em 2023 e não devolvido na BR-324

Condutora foi levada para Delegacia de Polícia Civil

Os policiais faziam fiscalização na altura do KM 524 quando, ao consultar a placa do veículo, constatou-se que ele possuía registro de crime no sistema SINAL da instituição. A equipe analisou também um Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil de Lauro de Freitas.>

Para cadastrar casos de roubo, furto, clonagem, apropriação indébita e adulteração de veículos, as pessoas podem acessar o site da PRF e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.>