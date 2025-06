CRIME

Casal é executado a tiros dentro de depósito de bebidas em Jequié

Duplo homicídio foi registrado no bairro Joaquim Romão

Um casal identificado como Anderson Aparecido Fonseca Sampaio, de 34 anos, e Sabrina Gonçalves Barros, 20, foi executado a tiros dentro de um depósito de bebidas na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na Rua Baixão, no bairro Joaquim Romão, quando um homem entrou no local e atirou contra as vítimas. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso, detalhando que agentes do 19º Batalhão foram acionados para o caso. Ao chegar no depósito, no entanto, Anderson e Sabrina já estavam mortos. Depois de constatar as mortes, os militares isolaram a área para trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >