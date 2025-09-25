Check-in cedo e check-out tarde? Entenda as novas regras de entrada e saída em hotéis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 05:30
Ao viajar, você já teve a sensação de que está fazendo check-in mais tarde e check-out mais cedo? Uma portaria do Ministério do Turismo estabeleceu novas regras para horários de entrada e saída de hóspedes em hotéis no Brasil. A medida, publicada no último dia 17, leva em consideração o tempo necessário para arrumação, higiene e limpeza dos quartos de hospedagem.
Segundo a pasta, o preço da diária deve corresponder ao período de 24 horas e o tempo dedicado à limpeza dos quartos de hospedagem não deve passar de três horas. Esses serviços devem estar inclusos na diária e não podem ser cobrados à parte pelos estabelecimentos. Além disso, os hotéis podem definir seus próprios horários de check-in e check-out, contanto que comuniquem os hóspedes de forma clara e prévia, seja pelas agências de turismo ou por plataformas digitais intermediárias de reservas.
Os empreendimentos também poderão cobrar tarifas extras para entradas e saídas antecipadas nas acomodações. Segundo Thiago Sena, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), a portaria ajuda a confirmar práticas que já são adotadas pelo setor hoteleiro.
“Ela dá uma autonomia para que o hotel fixe, como já ocorre hoje, um horário de check-in e check-out, e que seja transparente para o cliente nas informações a respeito do horário de entrada e de saída. Isso dá uma segurança para o setor hoteleiro também e a gente entende como algo positivo, porque existia uma insegurança com legislações estaduais que poderiam fixar que a diária deveria ter 24 horas com o horário de entrada”, disse.
A reportagem entrou em contato com o Procon-BA para consultar se existem dados sobre reclamações de hóspedes em relação aos horários de check-in e check-out, mas o órgão informou que não há registros específicos. Há apenas registros de atendimento com o assunto “hospedagem”, sem especificação sobre o tipo de reclamação. Em 2025, o Procon-BA registrou 53 ocorrências dessa natureza
A sensação de que há entradas mais tarde e saídas mais cedo não é confirmada pelo diretor de Relações Institucionais da ABIH. “Não tem essa questão dos hotéis estarem jogando o check-in para mais tarde, acho que isso não corresponde à realidade. ABIH entende que a grande maioria dos hotéis continua trabalhando com o check-in por volta das 14 horas e o check-out às 12”, explicou.
Outra medida é a criação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato digital, para todo o segmento de hotelaria do país. De acordo com Thiago Sena, a maioria dos estabelecimentos hoteleiros já realizava os registros digitalmente. “A gente entende como algo positivo de que também se possa ter essa ficha sendo preenchida online, digitalmente”, comentou.
As novas regras entram em vigor em 15 de dezembro.