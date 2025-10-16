Cidade mais quente da Bahia registra 39.9°C, terceira maior temperatura do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:16
O calor não deu trégua. O município de Ibotirama, localizado no Oeste baiano, registrou 39.9°C na quarta-feira (15), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município foi o terceiro mais quente do país nas últimas 24 horas.
O primeiro lugar ficou com Oeiras, no Piauí, que atingiu 40.8°C. Logo atrás, veio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com 40.3°C. As duas cidades ultrapassaram a marca dos 40 graus, consolidando o calor extremo que tem se espalhado por boa parte do Centro-Oeste e do Nordeste.
Além de Ibotirama, o ranking das dez mais quentes inclui outros municípios nordestinos e sul-mato-grossenses. Em quarto lugar aparece Teresina (PI), com 39.3°C, seguida de Porto Murtinho (MS), 39.2°C; Picos (PI), 39.1°C; e Miranda (MS), com 38.9°C. Completam a lista Chapadinha (MA), Corumbá (MS) e Nhumirim (MS), todas marcando 38.3°C.
Cidades mais quentes da Bahia
2️⃣ Oeiras (PI) – 40,8°C
2️⃣ Aquidauana (MS) – 40,3°C
3️⃣ Ibotirama (BA) – 39,9°C
4️⃣ Teresina (PI) – 39,3°C
5️⃣ Porto Murtinho (MS) – 39,2°C
6️⃣ Picos (PI) – 39,1°C
7️⃣ Miranda (MS) – 38,9°C
8️⃣ Chapadinha (MA) – 38,3°C
9️⃣ Corumbá (MS) – 38,3°C
4️⃣ Nhumirim (MS) – 38,3°C