Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade mais quente da Bahia registra 39.9°C, terceira maior temperatura do Brasil

Registro é das últimas 24h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:16

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC
Ibotirama chegou aos 39ºC antes do verão  Crédito: Divulgação/Prefeitura

O calor não deu trégua. O município de Ibotirama, localizado no Oeste baiano, registrou 39.9°C na quarta-feira (15), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município foi o terceiro mais quente do país nas últimas 24 horas.

O primeiro lugar ficou com Oeiras, no Piauí, que atingiu 40.8°C. Logo atrás, veio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com 40.3°C. As duas cidades ultrapassaram a marca dos 40 graus, consolidando o calor extremo que tem se espalhado por boa parte do Centro-Oeste e do Nordeste.

Além de Ibotirama, o ranking das dez mais quentes inclui outros municípios nordestinos e sul-mato-grossenses. Em quarto lugar aparece Teresina (PI), com 39.3°C, seguida de Porto Murtinho (MS), 39.2°C; Picos (PI), 39.1°C; e Miranda (MS), com 38.9°C. Completam a lista Chapadinha (MA), Corumbá (MS) e Nhumirim (MS), todas marcando 38.3°C.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Leia mais

Imagem - PM suspeito de obrigar mulher a fazer sexo oral em posto policial é preso

PM suspeito de obrigar mulher a fazer sexo oral em posto policial é preso

Imagem - CNH sem autoescola: tire as principais dúvidas sobre a novidade

CNH sem autoescola: tire as principais dúvidas sobre a novidade

Imagem - Criança compra suco adulterado em mercado de Feira e passa mal

Criança compra suco adulterado em mercado de Feira e passa mal

Confira o ranking: 

2️⃣ Oeiras (PI) – 40,8°C

2️⃣ Aquidauana (MS) – 40,3°C

3️⃣ Ibotirama (BA) – 39,9°C

4️⃣ Teresina (PI) – 39,3°C

5️⃣ Porto Murtinho (MS) – 39,2°C

6️⃣ Picos (PI) – 39,1°C

7️⃣ Miranda (MS) – 38,9°C

8️⃣ Chapadinha (MA) – 38,3°C

9️⃣ Corumbá (MS) – 38,3°C

4️⃣ Nhumirim (MS) – 38,3°C

Mais recentes

Imagem - Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários
Imagem - Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos

Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos
Imagem - Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas