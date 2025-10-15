RISCO

Criança compra suco adulterado em mercado de Feira e passa mal

Gerente do local confirmou que bebida tinha cheiro de querosene

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:17

Mercadinho fica no bairro Aviário Crédito: Google Maps

Uma criança passou mal após tomar um suco adulterado na Bahia. O caso aconteceu após o menino comprar a bebida em um mercadinho no bairro Aviário, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, no último dia 7.

Ele tomou o líquido durante o intervalo na escola, mas percebeu um cheiro e gosto estranho. A mãe do menino esclareceu que a criança foi atendida em um hospital, mas está bem. Segundo o gerente do Mercadinho Almeida, responsável pela venda do produto, a suspeita é de que havia querosene no suco.

"A família retornou aqui [depois do caso]. Fui verificar e percebi que se tratava de algo parecido com querosene. Não tenho como comprovar, só exame para saber do que se trata, mas a aparência não era de querosene, parece que tinham alterado para ficar parecendo com essa cor aqui. A criança disse que o produto estava lacrado", informou por um vídeo nas redes sociais.

Ele ainda disse que, no dia seguinte do caso, a Vigilância Sanitária foi ao local, mas não foi possível realizar análise do produto porque não havia mais bebidas do mesmo tipo no estoque.

Para o dono, a suspeita é de que alguém agiu de má-fé e misturou produto tóxico no suco para prejudicar o mercadinho. Ele se colocou à disposição para auxiliar a família e diminuir os danos causados.