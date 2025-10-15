Acesse sua conta
Criança compra suco adulterado em mercado de Feira e passa mal

Gerente do local confirmou que bebida tinha cheiro de querosene

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:17

Mercadinho fica no bairro Aviário
Mercadinho fica no bairro Aviário Crédito: Google Maps

Uma criança passou mal após tomar um suco adulterado na Bahia. O caso aconteceu após o menino comprar a bebida em um mercadinho no bairro Aviário, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, no último dia 7.

Ele tomou o líquido durante o intervalo na escola, mas percebeu um cheiro e gosto estranho. A mãe do menino esclareceu que a criança foi atendida em um hospital, mas está bem. Segundo o gerente do Mercadinho Almeida, responsável pela venda do produto, a suspeita é de que havia querosene no suco.

"A família retornou aqui [depois do caso]. Fui verificar e percebi que se tratava de algo parecido com querosene. Não tenho como comprovar, só exame para saber do que se trata, mas a aparência não era de querosene, parece que tinham alterado para ficar parecendo com essa cor aqui. A criança disse que o produto estava lacrado", informou por um vídeo nas redes sociais.

Caso de bebida adulterada em Feira

Local onde bebida foi vendida por Google Maps
Bebida teria sido adulterada com querosene por Reprodução
Responsável pelo mercadinho se pronunciou por Reprodução
Mercadinho fica no bairro Aviário por Google Maps
1 de 4
Local onde bebida foi vendida por Google Maps

Ele ainda disse que, no dia seguinte do caso, a Vigilância Sanitária foi ao local, mas não foi possível realizar análise do produto porque não havia mais bebidas do mesmo tipo no estoque.

Para o dono, a suspeita é de que alguém agiu de má-fé e misturou produto tóxico no suco para prejudicar o mercadinho. Ele se colocou à disposição para auxiliar a família e diminuir os danos causados.

A reportagem entrou em contato com os envolvidos para ter mais detalhes da ocorrência, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. A Polícia Civil também foi procurada. O espaço segue aberto.

