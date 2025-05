FRIO

Cinco cidades baianas registram até 15°C nas últimas 24h; saiba quais

Menor temperatura no estado foi de 13.8°C

Cinco cidades baianas registraram até 15°C nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A menor temperatura foi em Lençóis, no centro-sul, onde os termômetros bateram 13.8°C.>

Na sequência aparecem Vitória da Conquista, com 14.5°C, Barreiras, 15.2°C, Itiruçú, com 15.4°C e, em quinto lugar, Correntina, com 15.8°C. >