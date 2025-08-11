Acesse sua conta
Adolescente suspeito de matar homem em São Cristóvão é apreendido; vítima teve olhos furados

Crime aconteceu no domingo (10)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:21

Homem era conhecido como
Homem era conhecido como "Leo Som" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (11), sob suspeita de matar Jurenio Leal dos Santos, de 57 anos, com golpes de faca. O crime aconteceu no domingo (10), no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), onde um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) foi instaurado. Ele está à disposição do Ministério Público.

Conhecido como “Leo Som”, Jurenio Leal dos Santos tinha 57 anos e era morador da Vila Verde. Uma mulher que se identificou como ex-esposa da vítima disse à TV Record que o adolescente que teria matado Jurenio seria filho de consideração dele.

“Quem matou ele foi esse [nome censurado], de 17 anos, que ele tratava como um filho. Meus vizinhos me falaram que o menino depois tomou banho e saiu todo molhado. Acharam a câmera hoje, em uma das casas, com a digital dele melada de sangue”, disse. Ainda segundo a mulher, Jurenio sofreu facadas e pedradas e ainda teve os olhos furados.

Jurenio tinha uma loja de equipamentos de som em Cajazeiras e deixa cinco filhos. Ele será sepultado na terça-feira (12), no Cemitério de Baixa de Quintas. Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

