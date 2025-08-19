Acesse sua conta
CNH gratuita: selecionados têm prazo para entregar documentação ou perderão vaga

Mais de 12 mil pessoas serão beneficiadas no programa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:57

Detran-BA
Detran-BA Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Os candidatos aprovados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, promovidos pelo Governo da Bahia, têm até o dia 29 de agosto para apresentar a documentação exigida em qualquer unidade do Detran-BA. A lista com os nomes dos selecionados está disponível na plataforma ba.gov.br.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, não haverá prorrogação do prazo, e quem não entregar a documentação dentro do período estabelecido será oficialmente desclassificado. Após essa etapa, o governo divulgará uma nova lista com os candidatos remanescentes.

Os documentos exigidos são: 

Documento oficial de identificação com foto (caso seja a CIN digital, é necessário levar uma cópia impressa);

Comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 dias.

De acordo com o diretor geral do Detran-BA, Max Passos, é essencial que os selecionados não deixem para a última hora. “É um projeto inovador, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas. Um processo completo de emissão de CNH, totalmente gratuito. O governador Jerônimo Rodrigues tem feito um trabalho para que mais pessoas sejam beneficiadas com a abertura de outros editais, porém é necessário que, esse primeiro, esteja com todos os beneficiados devidamente inscritos”, afirmou.

O programa CNH Social da Bahia contempla 12 mil vagas gratuitas para primeira habilitação, distribuídas da seguinte forma:

5 mil vagas para estudantes maiores de 18 anos da rede pública estadual inscritos no Bolsa Presença (via Secretaria da Educação);

2 mil vagas para alunos do ensino médio da rede estadual;

3.950 vagas para pessoas cadastradas no CadÚnico;

1 mil vagas para jovens atendidos pelo programa Bahia pela Paz;

50 vagas voltadas às famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus.

Os servidores das unidades do Detran em todo o estado estão preparados para orientar os candidatos durante o atendimento presencial.

