Com 15.5 °C, cidade do oeste baiano é a mais fria do Nordeste; veja ranking

Luís Eduardo Magalhães foi o município com a menor temperatura nesta quinta (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:57

Luís Eduardo Magalhães
Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

O Oeste baiano continua figurando nas listas que ranqueiam os lugares mais frios não apenas no estado, como na região Nordeste. Desta vez, o município Luiz Eduardo Magalhães ficou na primeira posição entre as cidades com menor temperatura registrada nesta quinta-feira (14). Os termômetros chegaram a registrar 15.5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Veja o ranking do Inmet de lugares mais frios do Nordeste nesta quinta (14)

Veja a lista por Reprodução/Inmet
Veja a lista por Reprodução/Inmet
Veja a lista por Reprodução/Inmet
1 de 3
Veja a lista por Reprodução/Inmet

Ao longo da semana, a cidade apareceu no topo da lista em outros dois momentos: na segunda-feira (11), em segundo lugar, com 14.9 °C; e na terça-feira (12), em primeiro lugar novamente, com os termômetros 13.0 °C.  

Na região oeste da Bahia, o período do inverno costuma ser marcado por temperaturas muito altas durante a tarde e muito baixas entre a madrugada e a manhã, gerando uma grande amplitude térmica, isto é, uma distância significativa entre as temperaturas mínimas e máximas.

"Com essa condição de dias mais claros, há uma quantidade de radiação maior que chega ao solo durante o dia, fazendo com que ele se aqueça e, consequentemente, o ar em contato com esse solo as temperaturas se elevam. Durante a noite, há uma perda radiativa de onda longa, muito rápida também porque o céu está claro", afirma a meteorologista Cláudia Valéria.

