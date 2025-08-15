INVERNO

Com 15.5 °C, cidade do oeste baiano é a mais fria do Nordeste; veja ranking

Luís Eduardo Magalhães foi o município com a menor temperatura nesta quinta (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:57

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

O Oeste baiano continua figurando nas listas que ranqueiam os lugares mais frios não apenas no estado, como na região Nordeste. Desta vez, o município Luiz Eduardo Magalhães ficou na primeira posição entre as cidades com menor temperatura registrada nesta quinta-feira (14). Os termômetros chegaram a registrar 15.5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ao longo da semana, a cidade apareceu no topo da lista em outros dois momentos: na segunda-feira (11), em segundo lugar, com 14.9 °C; e na terça-feira (12), em primeiro lugar novamente, com os termômetros 13.0 °C.

Na região oeste da Bahia, o período do inverno costuma ser marcado por temperaturas muito altas durante a tarde e muito baixas entre a madrugada e a manhã, gerando uma grande amplitude térmica, isto é, uma distância significativa entre as temperaturas mínimas e máximas.