NA PALMA DA MÃO

Confira cinco serviços públicos que você pode acessar online

De marcação de consultas a abertura de empresas, dá para fazer muita coisa pela internet

Você sabia que dá para marcar consultas, abrir uma micro empresa individual (MEI), emitir a 2ª Via do IPTU e até solicitar um nova via do registro geral (RG) sem sair de casa? Diversos serviços públicos online, que são oferecidos nas esferas municipal, estadual e federal podem auxiliar os cidadãos em tarefas que antes seriam mais complicadas sem ajuda da internet e dos celulares. Pensando nisso, o CORREIO separou uma lista de atividades que você pode fazer na palma da mão.>