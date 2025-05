FIQUE ATENTO

Confira cuidados para não cair em golpe na hora de alugar um imóvel para o São João

Locação de imóveis é uma das principais atividades econômicas de cidades baianas durante período junino

O corretor de imóveis José Alberto Vasconcellos, 2º vice-presidente e diretor de Patrimônio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Creci-BA), orienta que os locadores procurem firmar contrato por escrito e tenham uma lista dos hóspedes que vão ficar no imóvel alugado. >