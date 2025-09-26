Acesse sua conta
Conta de luz ficará mais barata em outubro; veja o que muda

Anúncio foi feito pela Aneel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:30

Hábitos conscientes do dia a dia evitam o desperdício de energia elétrica (Imagem: TanitJuno | Shutterstock)
Bandeira seguirá vermelha em outubro) Crédito: Imagem: TanitJuno | Shutterstock

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha patamar 1, o que representa economia em relação ao mês de setembro - que está com patamar 2. A confirmação foi feita nesta sexta-feira (23). 

Com isso, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira vermelha patamar 2, por outro lado, tem custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. 

A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Por isso, a Aneel afirma ser necessário o acionamento das termelétricas - que geram eletricidade a partir do calor. 

Diante da definição da Aneel, a Neoenergia Coelba orienta os seus clientes a evitar o desperdício de energia, por meio de ações como manter lâmpadas desligadas quando não estiver no ambiente e retirar os aparelhos da tomada sempre que não estiver utilizando.

Entre as orientações está utilizar a luz natural nos cômodos sempre que possível, abrindo portas e janelas. Quando for escolher as lâmpadas, o consumidor deve preferir os modelos mais econômicos, que são as de LED, capazes de proporcionar uma economia de até 78% se comparada com as halógenas, que substituíram as incandescentes, e 40% em relação às fluorescentes compactas.

