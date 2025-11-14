Acesse sua conta
Departamento Jurídico da Rede Bahia conquista primeiro lugar em premiação do setor

Equipe participou do 9º Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:52

Érica Pinheiro, advogada e Encarregada de Dados (DPO), e Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico
Érica Pinheiro, advogada e Encarregada de Dados (DPO), e Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico Crédito: Divulgação

O Departamento Jurídico da Rede Bahia conquistou o 1º lugar no segmento Mídia e Informação no 9º Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil, promovido pela Intelijur.

Representando a Rede Bahia na cerimônia realizada no WTC, em São Paulo, estiveram Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico, e Érica Pinheiro, Advogada e Encarregada de Dados (DPO), que também foi premiada com o selo de profissional de alto desempenho.

A premiação aponta a excelência técnica e operacional do departamento. O resultado reforça o compromisso e a visão estratégica do Jurídico e sua contribuição para o fortalecimento e a credibilidade da Rede Bahia.

