RECONHECIMENTO

Departamento Jurídico da Rede Bahia conquista primeiro lugar em premiação do setor

Equipe participou do 9º Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil

Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:52

Érica Pinheiro, advogada e Encarregada de Dados (DPO), e Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico Crédito: Divulgação

O Departamento Jurídico da Rede Bahia conquistou o 1º lugar no segmento Mídia e Informação no 9º Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil, promovido pela Intelijur.

Representando a Rede Bahia na cerimônia realizada no WTC, em São Paulo, estiveram Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico, e Érica Pinheiro, Advogada e Encarregada de Dados (DPO), que também foi premiada com o selo de profissional de alto desempenho.