Dupla escapa de delegacia na Bahia após serrar grade do telhado; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:12
Dois homens identificados como Franklin Brito Santana e Jailson Silva dos Santos fugiram da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, cidade a cerca de 70 km de Feira de Santana, na madrugada desta sexta-feira (17). Condenados por estupro e organização criminosa, os dois serraram a grade do telhado da cela e escaparam do local por volta das 3h30.
De acordo com a Polícia Civil, a fuga só foi percebida cerca de duas horas depois, quando investigadores de plantão notaram a ausência dos detentos. Os fugitivos estavam custodiados na unidade enquanto aguardavam transferência para o Conjunto Penal de Serrinha.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após a descoberta, o Centro de Apoio Técnico à Investigação (CATI) foi acionado para reforçar as buscas e as diligências na região. A Polícia Militar também intensificou o patrulhamento nas zonas urbana e rural do município, além de localidades vizinhas.
A Polícia Civil informou que as buscas seguem em andamento e que medidas estão sendo adotadas para reforçar a segurança na carceragem da delegacia.