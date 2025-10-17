INSEGURANÇA

Dupla escapa de delegacia na Bahia após serrar grade do telhado; entenda

Foragidos estão sendo procurados pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:12

Franklin Brito Santana e Jailson Silva dos Santos fugiram da delegacia Crédito: Reprodução

Dois homens identificados como Franklin Brito Santana e Jailson Silva dos Santos fugiram da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, cidade a cerca de 70 km de Feira de Santana, na madrugada desta sexta-feira (17). Condenados por estupro e organização criminosa, os dois serraram a grade do telhado da cela e escaparam do local por volta das 3h30.

De acordo com a Polícia Civil, a fuga só foi percebida cerca de duas horas depois, quando investigadores de plantão notaram a ausência dos detentos. Os fugitivos estavam custodiados na unidade enquanto aguardavam transferência para o Conjunto Penal de Serrinha.

Após a descoberta, o Centro de Apoio Técnico à Investigação (CATI) foi acionado para reforçar as buscas e as diligências na região. A Polícia Militar também intensificou o patrulhamento nas zonas urbana e rural do município, além de localidades vizinhas.