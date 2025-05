TRÂNSITO

Duas pessoas morrem em acidente com caminhão de gás na Bahia

Trecho da BR-101 foi interditado nesta segunda-feira (19)

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão de gás e dois veículos na BR-101, na altura da cidade de Aurelino Leal, na manhã desta segunda-feira (19). Por volta das 6h30, o caminhão tombou e ficou atravessado no KM 461 da via. Os botijões de gás ficaram espalhados na pista, que foi interditada. >

As mortes foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o órgão, o motivo do acidente foi uma colisão frontal entre os veículos. A PRF não informou se as vítimas estavam no caminhão ou nos outros carros envolvidos. >