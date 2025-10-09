Acesse sua conta
Estaleiro na Bahia vai produzir navios híbridos de última geração; entenda

Contrato da produção foi assinado nesta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:57

Consórcio Enseada-Tenenge construirá na Bahia seis navios híbridos para uso da Petrobras
Consórcio Enseada-Tenenge construirá na Bahia seis navios híbridos para uso da Petrobras Crédito: Divulgação

Seis navios híbridos com capacidade de cinco mil toneladas brutas serão construídos no Estaleiro Enseada, localizado em Maragogipe, Bahia. A produção promete gerar cerca de mil empregos diretos, além de milhares de indiretos, impulsionando a economia local e fortalecendo a indústria naval brasileira.

O contrato para a construção das embarcações de grande porte (PSVs-OSRVs) foi assinado nesta quinta-feira (9) pelos representantes do Consórcio Enseada-Tenenge, formado pelo Estaleiro Enseada e pela empresa de engenharia e construção industrial Tenenge, e da Compagnie Maritime Monegasque (CMM). O presidente Lula (PT) participou do evento. 

Veja imagens do Estaleiro Enseada

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro fica localizado em Maragojipe por Divulgação
1 de 4
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação

As embarcações serão operadas pela Petrobras em contratos de afretamento de longo prazo, com duração prevista de 12 anos.

Projetados para oferecer alta eficiência e versatilidade nas operações offshore, os navios contarão com tecnologia de ponta, incluindo design da Kongsberg Ship Design e sistema de propulsão híbrido com motores Wärtsilä. Essa combinação permitirá uma economia de até 30% no consumo de combustível em relação aos modelos convencionais. Além disso, os PSVs-OSRVs serão preparados para futura adaptação ao uso de etanol como combustível, o que poderá reduzir em até 70% as emissões de carbono.

A Tenenge, braço de atuação em projetos industriais da construtora Odebrecht, será responsável por garantir a excelência técnica na execução do projeto. Já a CMM é grupo marítimo holandês-brasileiro com sede operacional no Rio de Janeiro, é especializada em operações offshore e transporte marítimo.

O Estaleiro Enseada possui infraestrutura om capacidade de processamento de aço de 100 mil toneladas por ano, oficinas automatizadas com 70 mil m² e equipamentos de movimentação de carga de última geração. A planta industrial foi originalmente dimensionada para atender às demandas do pré-sal brasileiro, especialmente na construção de plataformas FPSO.

Tags:

Navio Construção Estaleiro Enseada Fica em Maragojipe Estaleiro Enseada

