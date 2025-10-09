Estaleiro na Bahia vai produzir navios híbridos de última geração; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:57
Seis navios híbridos com capacidade de cinco mil toneladas brutas serão construídos no Estaleiro Enseada, localizado em Maragogipe, Bahia. A produção promete gerar cerca de mil empregos diretos, além de milhares de indiretos, impulsionando a economia local e fortalecendo a indústria naval brasileira.
O contrato para a construção das embarcações de grande porte (PSVs-OSRVs) foi assinado nesta quinta-feira (9) pelos representantes do Consórcio Enseada-Tenenge, formado pelo Estaleiro Enseada e pela empresa de engenharia e construção industrial Tenenge, e da Compagnie Maritime Monegasque (CMM). O presidente Lula (PT) participou do evento.
As embarcações serão operadas pela Petrobras em contratos de afretamento de longo prazo, com duração prevista de 12 anos.
Projetados para oferecer alta eficiência e versatilidade nas operações offshore, os navios contarão com tecnologia de ponta, incluindo design da Kongsberg Ship Design e sistema de propulsão híbrido com motores Wärtsilä. Essa combinação permitirá uma economia de até 30% no consumo de combustível em relação aos modelos convencionais. Além disso, os PSVs-OSRVs serão preparados para futura adaptação ao uso de etanol como combustível, o que poderá reduzir em até 70% as emissões de carbono.
A Tenenge, braço de atuação em projetos industriais da construtora Odebrecht, será responsável por garantir a excelência técnica na execução do projeto. Já a CMM é grupo marítimo holandês-brasileiro com sede operacional no Rio de Janeiro, é especializada em operações offshore e transporte marítimo.
O Estaleiro Enseada possui infraestrutura om capacidade de processamento de aço de 100 mil toneladas por ano, oficinas automatizadas com 70 mil m² e equipamentos de movimentação de carga de última geração. A planta industrial foi originalmente dimensionada para atender às demandas do pré-sal brasileiro, especialmente na construção de plataformas FPSO.