Estaleiro na Bahia vai produzir navios híbridos de última geração; entenda

Contrato da produção foi assinado nesta quinta-feira (9)

Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:57

Consórcio Enseada-Tenenge construirá na Bahia seis navios híbridos para uso da Petrobras Crédito: Divulgação

Seis navios híbridos com capacidade de cinco mil toneladas brutas serão construídos no Estaleiro Enseada, localizado em Maragogipe, Bahia. A produção promete gerar cerca de mil empregos diretos, além de milhares de indiretos, impulsionando a economia local e fortalecendo a indústria naval brasileira.

O contrato para a construção das embarcações de grande porte (PSVs-OSRVs) foi assinado nesta quinta-feira (9) pelos representantes do Consórcio Enseada-Tenenge, formado pelo Estaleiro Enseada e pela empresa de engenharia e construção industrial Tenenge, e da Compagnie Maritime Monegasque (CMM). O presidente Lula (PT) participou do evento.

As embarcações serão operadas pela Petrobras em contratos de afretamento de longo prazo, com duração prevista de 12 anos.

Projetados para oferecer alta eficiência e versatilidade nas operações offshore, os navios contarão com tecnologia de ponta, incluindo design da Kongsberg Ship Design e sistema de propulsão híbrido com motores Wärtsilä. Essa combinação permitirá uma economia de até 30% no consumo de combustível em relação aos modelos convencionais. Além disso, os PSVs-OSRVs serão preparados para futura adaptação ao uso de etanol como combustível, o que poderá reduzir em até 70% as emissões de carbono.

A Tenenge, braço de atuação em projetos industriais da construtora Odebrecht, será responsável por garantir a excelência técnica na execução do projeto. Já a CMM é grupo marítimo holandês-brasileiro com sede operacional no Rio de Janeiro, é especializada em operações offshore e transporte marítimo.