AGROPECUÁRIA

Governo analisa suspeita de gripe aviária em município do sul da Bahia

Ministério da Agricultura apura mais 11 possíveis casos em sete estados

Yan Inácio

Publicado em 23 de maio de 2025 às 16:25

Suspeita é de que o animal esteja contaminado com o Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) Crédito: Freepik

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta quinta-feira (23), que o número de casos investigados de gripe aviária no Brasil subiu de nove para 12. Os focos de investigação estão no Ceará, Tocantins, Pará, Espírito Santos, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. As informações estão disponíveis no Painel de Consulta de Casos do Mapa. >

Uma ave silvestre do município de Ilhéus, no sul baiano, teve amostras coletadas, mas o resultado da análise laboratorial ainda é inconclusivo. A suspeita é de que o animal esteja contaminado com o Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).>

Também foram confirmados casos em Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC). O Ministério informou nesta quinta que seguem em andamento as investigações relacionadas às amostras coletadas em granjas comerciais. Segundo a pasta, As análises iniciais apontaram para resultados com baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral, o que inviabilizou o sequenciamento direto do vírus.>

Depois que um foco da gripe aviária foi descoberto em Montenegro (RS), países anunciaram a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. São eles: China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka, Paquistão, Albânia, Namíbia e Índia. >

Cidades com casos em investigação >

Icapuí (CE) – ave silvestre de vida livre; >

Salitre (CE) – galinha doméstica para subsistência;>

Aguiarnópolis (TO), galinha doméstica para comércio;>

Eldorado do Carajás (PA) – 2 casos em sistema de criação para consumo;>

Ilhéus (BA) – ave silvestre de vida livre;>

Castelo (ES) – ave silvestre de vida livre;>

Angélica (MS) – galinha doméstica para subsistência;>

Concórdia (SC) – galinha doméstica para subsistência;>

Ipumirim (SC), galinha doméstico para comércio;>

Gaurama (RS) – galinha doméstica para subsistência;>

Capela De Santana (RS) – galinha doméstica para subsistência;>