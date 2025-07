BR-101

Governo federal autoriza liberação de R$ 104 milhões para nova ponte na Bahia

Ponte sobre Rio Jequitinhonha ainda está parcialmente interditada

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 14:30

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Arquivo

Uma nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, no município de Itapebi, no sul da Bahia, começará a ser construída nos próximos dias. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (24) e a obra vai receber R$ 104,78 milhões do governo federal. >

O projeto contempla tanto a construção de uma nova travessia de 510 metros quanto obras emergenciais de reforço na ponte atual, que teve o tráfego interditado em maio após ser considerada estruturalmente comprometida.>

Segundo o ministro dos Transportes,a execução será imediata. “Vamos iniciar agora e entregar em 2026. Precisamos fazer obras novas, mas também recuperar o que ficou sem manutenção por muitos anos”, afirmou Renan Filho.>

O projeto inclui duplicação de faixas, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e estruturas de suporte, conhecidas como Obras de Arte Especiais. A nova ponte também contará com sensores de vibração, tecnologia que permitirá monitoramento contínuo da estrutura e maior segurança para os usuários.>

Interdição>

A ponte atual, interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no início de maio, passou a operar parcialmente em junho no sistema “pare e siga”, com tráfego limitado a veículos leves e vans. A medida foi adotada como solução provisória até a construção da nova travessia.>

A interdição total da ponte levou ao desvio do fluxo da BR-101 para rotas alternativas, afetando o transporte entre Itabuna e Eunápolis e impactando a logística da região. >