Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:27

Vítima foi morta na Avenida Rubens de Carvalho Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Lucas Santos Lima Santana foi morto a tiros dentro de um carro na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Rubens de Carvalho, em Feira de Santana. Ele estava em carro modelo Uno quando foi interceptado por outro veículo.

De acordo com a 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os agentes foram acionados após moradores relatarem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram Lucas sem vida no interior do veículo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A área foi isolada até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram a perícia. A esposa da vítima, que também estava no carro no momento do ataque, foi baleada e socorrida por uma equipe de emergência.

Ela foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas o estado de saúde não foi divulgado até o momento. Procurada para a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o ataque feito por homens em um carro branco.

Leia mais

Imagem - Mãe é presa após filho de 7 anos cair do terceiro andar de prédio na Bahia

Mãe é presa após filho de 7 anos cair do terceiro andar de prédio na Bahia

Imagem - Sargento da PM, esposa e funcionária morrem após acidente em estrada da Bahia

Sargento da PM, esposa e funcionária morrem após acidente em estrada da Bahia

Imagem - Filhos de magnata dos postos estão entre os presos por esquema de adulteração combustíveis

Filhos de magnata dos postos estão entre os presos por esquema de adulteração combustíveis

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja