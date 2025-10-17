Homem é executado em emboscada no trânsito na Bahia; esposa ficou ferida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:27
Um homem identificado como Lucas Santos Lima Santana foi morto a tiros dentro de um carro na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Rubens de Carvalho, em Feira de Santana. Ele estava em carro modelo Uno quando foi interceptado por outro veículo.
De acordo com a 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os agentes foram acionados após moradores relatarem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram Lucas sem vida no interior do veículo.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A área foi isolada até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram a perícia. A esposa da vítima, que também estava no carro no momento do ataque, foi baleada e socorrida por uma equipe de emergência.
Ela foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas o estado de saúde não foi divulgado até o momento. Procurada para a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o ataque feito por homens em um carro branco.