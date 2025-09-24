VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas na frente de casa no interior da Bahia

Caso foi registrado em Irecê

Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:17

Homem foi morto em Irecê Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos foi morto com golpes de faca na noite de terça-feira (23), no bairro de Novo Horizonte, em Irecê, no interior da Bahia. Adierson Alves Dourado Júnior foi atacado em frente de casa, na rua Marinho Batista de Oliveira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou o homem sem vida no local. Adierson estava caído na garagem da residência, com uma perfuração próxima ao pescoço, provavelmente provocada por uma arma branca.