Homem é morto a facadas na frente de casa no interior da Bahia

Caso foi registrado em Irecê

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:17

Homem foi morto em Irecê
Homem foi morto em Irecê Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos foi morto com golpes de faca na noite de terça-feira (23), no bairro de Novo Horizonte, em Irecê, no interior da Bahia. Adierson Alves Dourado Júnior foi atacado em frente de casa, na rua Marinho Batista de Oliveira. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou o homem sem vida no local. Adierson estava caído na garagem da residência, com uma perfuração próxima ao pescoço, provavelmente provocada por uma arma branca.

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar foram até o local após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom). O caso é investigado pela Polícia Civil através da 1ª Delegacia Territorial (DT/Irecê). Adierson Alves Dourado Júnior era praticante de Jiu-jítsu e deixa uma companheira. 

