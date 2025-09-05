Acesse sua conta
Homem é preso em flagrante por estuprar a própria filha de 10 anos

A prisão aconteceu na quinta-feira (4), em Luís Eduardo Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:44

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (4), suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos, em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi descoberto pela mãe da criança, de 25 anos, após ela encontrar fotos e vídeos do ato sexual no celular da menina.

A criança confirmou para a mãe que o pai era o autor dos abusos, que teriam ocorrido em pelo menos três ocasiões, quando ela ia ficar com o genitor.

O homem foi preso no bairro Jardim das Acácias por agentes do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher (NEAM). Ele confessou o abuso da filha e também a autoria dos registros fotográficos. O homem ainda afirmou ser portador do vírus HIV.

O suspeito já usa uma tornozeleira eletrônica por um processo ligado a tráfico de drogas. Ele também já responde por estupro de vulnerável contra a mãe da vítima, que também foi abusada pelo autor quando era adolescente.

A criança foi encaminhada para atendimento médico e para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames periciais. Um primeiro teste para o vírus HIV deu negativo, mas será repetido conforme orientação médica. A vítima também receberá acompanhamento psicossocial, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

