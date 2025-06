SUL DO ESTADO

Homem é preso por furar olho da companheira com chave de fenda na Bahia

Vítima precisou remover totalmente o globo ocular

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2025 às 20:14

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem, de 36 anos, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades policiais, foi preso no município de São Mateus, no Espírito Santo, suspeito de agredir a companheira. O caso foi registrado na cidade de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. >

De acordo com as investigações de Polícia Civil, a vítima foi agredida no último dia 22 de maio. A mulher, de 31 anos, companheira do suspeito, foi agredida com chutes, socos e teve o olho perfurado por uma chave de fenda. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico especializado, onde precisou passar por um procedimento de enucleação, que é a cirurgia para remoção total do globo ocular.>

O acusado estava foragido após crime cometido em Teixeira de Freitas. Os familiares da vítima denunciaram o caso à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Teixeira de Freitas, que solicitou o mandado de prisão preventiva do homem. Após a expedição do mandado de prisão, os investigadores da Bahia localizaram o suspeito, que havia fugido após a agressão. Ele foi encontrado no Espírito Santo, com o apoio da Polícia Civil local, e preso em cumprimento à ordem judicial. >