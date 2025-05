CRIME

Homem morre após ser baleado com tiro de espingarda ao tentar roubar oficina na Bahia

Caso aconteceu em Xique-Xique, no oeste do estado

Um homem morreu após tomar um tiro de espingarda em uma oficina mecânica. O caso aconteceu nesta quarta-feira (14) no bairro Santa Marta, em Xique-Xique, no oeste da Bahia. >

De acordo com a Polícia Civil, Ednarto Marques dos Santos, conhecido como “Nartinho”, foi alvejado depois de supostamente tentar furtar a bateria do carro do suspeito de efetuar o disparo.>