Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IF Baiano anuncia 1,4 mil novas vagas para cursos técnicos; veja

Saiba como se inscrever no processo seletivo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:03

IF Baiano campus Guanambi
IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) ampliou a oferta de vagas para o ingresso de estudantes em 2026. A instituição anunciou a abertura de mais 1.405 vagas para cursos técnicos da forma subsequente ao Ensino Médio, nas modalidades presencial e à distância, em cinco unidades: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique.

Os cursos da forma subsequente oferecem formação profissionalizante alinhada às demandas do mercado de trabalho e às necessidades econômicas dos territórios em que estão inseridos. Eles são voltados para quem já concluiu ou está concluindo o Ensino Médio.

Leia mais

Imagem - IF Baiano anuncia 3,6 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

IF Baiano anuncia 3,6 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

Imagem - IF Baiano ganha unidade fixa no Subúrbio de Salvador

IF Baiano ganha unidade fixa no Subúrbio de Salvador

Entre as opções disponíveis estão cursos como Vendas e Secretaria Escolar,  Agropecuária e Meio Ambiente, Informática e Redes de Computadores.

As inscrições podem ser realizadas até 2 de novembro de 2025, presencialmente nos campi ou polos de apoio, ou pela internet, por meio dos links de inscrição disponíveis no site. A seleção é realizada por manifestação de interesse e ordem de inscrição, sem cobrança de taxa.

Confira as vagas disponíveis

Alagoinhas

EaD: Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 40; Vendas – 40

Bom Jesus da Lapa

Presencial: Agricultura – 40; Informática – 40

EaD: Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 80; Vendas – 40

Teixeira de Freitas

Presencial: Administração – 35; Agropecuária – 35; Florestas – 35

EaD: Informática – 40; Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 40; Vendas – 40

Valença

EaD: Informática – 100; Secretaria Escolar – 80

Xique-Xique

Presencial: Agropecuária – 40; Meio Ambiente – 40

EaD: Informática – 150; Multimeios Didáticos – 80; Redes de Computadores – 50; Secretaria Escolar – 120; Vendas – 120

Mais recentes

Imagem - Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro

Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro
Imagem - Veja qual é o principal motivo que leva os baianos a viajarem

Veja qual é o principal motivo que leva os baianos a viajarem
Imagem - 11 alimentos para reforçar a imunidade na primavera

11 alimentos para reforçar a imunidade na primavera

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões
03

Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Imagem - Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'
04

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'