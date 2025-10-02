OPORTUNIDADE

IF Baiano anuncia 1,4 mil novas vagas para cursos técnicos; veja

Saiba como se inscrever no processo seletivo

Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:03

IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) ampliou a oferta de vagas para o ingresso de estudantes em 2026. A instituição anunciou a abertura de mais 1.405 vagas para cursos técnicos da forma subsequente ao Ensino Médio, nas modalidades presencial e à distância, em cinco unidades: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique.

Os cursos da forma subsequente oferecem formação profissionalizante alinhada às demandas do mercado de trabalho e às necessidades econômicas dos territórios em que estão inseridos. Eles são voltados para quem já concluiu ou está concluindo o Ensino Médio.

Entre as opções disponíveis estão cursos como Vendas e Secretaria Escolar, Agropecuária e Meio Ambiente, Informática e Redes de Computadores.

As inscrições podem ser realizadas até 2 de novembro de 2025, presencialmente nos campi ou polos de apoio, ou pela internet, por meio dos links de inscrição disponíveis no site. A seleção é realizada por manifestação de interesse e ordem de inscrição, sem cobrança de taxa.

Confira as vagas disponíveis

Alagoinhas

EaD: Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 40; Vendas – 40

Bom Jesus da Lapa

Presencial: Agricultura – 40; Informática – 40

EaD: Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 80; Vendas – 40

Teixeira de Freitas

Presencial: Administração – 35; Agropecuária – 35; Florestas – 35

EaD: Informática – 40; Multimeios Didáticos – 40; Secretaria Escolar – 40; Vendas – 40

Valença

EaD: Informática – 100; Secretaria Escolar – 80

Xique-Xique

Presencial: Agropecuária – 40; Meio Ambiente – 40