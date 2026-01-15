Acesse sua conta
Influenciadora é vítima de importunação sexual ao caminhar com o filho de 2 anos: 'apertou meu peito'

Câmera de segurança registrou o momento a agressão; veja

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:54

Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções Crédito: Reprodução

Uma mulher, moradora da cidade de Poções, foi atacada enquanto andava com o filho de dois anos na Praça Monsenhor Veloso, no centro da cidade. O caso aconteceu na quarta-feira (14). Um homem, ainda não identificado apertou o peito de Manu Veloso, de 33 anos.

A mulher denunicou a importunação sexual através das redes sociais. Ela, que atua como influenciadora digital e conta com 17 mil seguidores, revelou que saiu para comprar pão com o filho quando foi vítima da agressão. "Eu estava em casa e meu filho me pedindo pão. Eu fui na rua comprar. Eu estou tão revoltada, eu choro porque o meu filho olha pra mim e fala: 'mãe, o homem, o homem!'. Ele veio de lá pra cá e colocou a mão dentro do meu peito. Colocou a mão dentro da minha roupa e apertou o meu peito", contou emocionada.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver Manu e o filho caminhando pelo passeio. O homem caminha no sentido contrário e, quando alcança a mulher, comete a agressão. Manu para, coloca a mão nos seios e olha para o agressor, que segue sem olhar pra trás. Uma senhora que vinha logo atrás também para ao lado da vítima.

"A senhora que estava atrás de mim viu, eu fiquei assim, sabe, sem entender. Até quando a gente vai passar por isso. Um cara desse é um perigo pra mim, pra você, pra nossos filhos", acrescentou a influenciadora.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a denúncia de importunação sexual e que oitivas e diligências estão em andamento para identificação do suspeito.

Abalada, a influenciadora destacou que as mulheres vítimas de violência não podem se calar. "Até quando, nós mulheres, vamos ser desrespeitadas, vamos ser vítimas de feminicídio, vamos ser assediadas, vamos nos calar por vergonha. Até quando?", disparou.

