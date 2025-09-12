Acesse sua conta
Jerônimo dá prazo para que secretários que vão disputar eleições deixem o governo

Veja quais pastas devem ter mudanças

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:28

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues afirma que a medida foi acordada com partidos Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues definiu que os secretários de Estado que vão disputar eleições em 2026 deixem os cargos até o dia 31 de dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo governador em entrevista à TV Bahia nesta sexta-feira (12). Jerônimo citou três pastas que deverão ter trocas ainda neste ano. 

Segundo o governador, a disputa eleitoral pode prejudicar a gestão das secretarias. Por isso, o prazo foi estipulado, segundo ele, em acordo com os partidos. Além de secretários, pessoas que ocupam outros cargos no governo estadual também devem deixá-los. "Eu já estou de acordo com os partidos políticos, e todos os secretários ou cargos do meu governo que forem candidatos em 2026, o acordo feito é que até 31 de dezembro, eu possa fazer a troca", disse Jerônimo Rodrigues. 

"Primeiro por que eles ou elas que serão candidatos precisam de tempo para se dedicar. E a outra, é que acaba atrapalhando a gestão quando quem está na política se ausenta muito para percorrer o estado. Então, essa reforma vai acontecer por causa das eleições de 2026", completou. 

O governador citou três pastas que deverão ter mudanças. São elas: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), comandada por Jusmari Oliveira, deputada estadual licenciada e ex-prefeita de Barreiras; Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), sob o comando de Pablo Barrozo, ex-deputado estadual; além da Casa Civil, que tem como secretário Afonso Florence, deputado federal licenciado. 

As eleições gerais serão realizadas em 4 de outubro de 2026 para eleger o presidente, vice-presidente, governador e vice, além de deputados federais e estaduais. 

