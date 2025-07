EMBOSCADA

Jovem é morto a tiros após marcar encontro com mulher desconhecida em Feira de Santana

Corpo de Felipe Silva foi encontrado dentro de um carro

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo dentro do próprio carro no bairro de Pedra do Descanso, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, na noite de terça-feira (22). A suspeita é de que ele tenha ido para o local após marcar um encontro com uma mulher desconhecida, mas caiu numa emboscada. >