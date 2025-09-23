Justiça dá início a audiências de instrução do deputado Binho Galinha, suspeito de liderar milícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:23
A Justiça baiana deu início as audiências de julgamento e instrução no processo contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Ele é investigado pela Operação El Patrón por suspeita de chefiar uma milícia envolvida em agiotagem, receptação qualificada e exploração do jogo do bicho. As audiências, que tiveram início nesta terça-feira (23), serão realizadas até a quinta-feira (25), às 8h30.
Em dezembro de 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, e mais 15 pessoas que seriam envolvidas nas atividades criminosas. Segundo as investigações, a organização criminosa realizou, em uma década, movimentações bancárias superiores a R$ 100 milhões, total transferido diretamente ao longo do tempo pelos investigados e por empresas constituídas com o intuito de garantir aparência de licitude aos recursos movimentados.
Binho Galinha é suspeito de liderar milícia
Segundo a denúncia, o grupo contaria, ainda, com a participação de policiais militares do estado da Bahia, os quais integrariam o braço armado da organização criminosa, com atribuições de efetuar cobranças, mediante violência e grave ameaça, de valores indevidos oriundos de jogatinas e empréstimos a juros excessivos.
São réus: Kléber Cristian Escolano de Almeida, Thierre Figueiredo Silva, Nilma Carvalho Pereira, Ruan Pablo Pereira Carvalho, Alexandre Pereira dos Santos, Washington Martins Silva, Mayana Cerqueira da Silva (esposa de Binho), João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano (filho de Binho), Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, Jackson Macedo Araújo Júnior, Vagney dos Santos Aquino, Josenilson Souza da Conceição, Roque de Jesus Carvalho e Bruno Borges França.