FEIRA DE SANTANA

Justiça dá início a audiências de instrução do deputado Binho Galinha, suspeito de liderar milícia

Audiências serão realizadas até quinta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:23

Binho Galinha Crédito: Reprodução

A Justiça baiana deu início as audiências de julgamento e instrução no processo contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Ele é investigado pela Operação El Patrón por suspeita de chefiar uma milícia envolvida em agiotagem, receptação qualificada e exploração do jogo do bicho. As audiências, que tiveram início nesta terça-feira (23), serão realizadas até a quinta-feira (25), às 8h30.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, e mais 15 pessoas que seriam envolvidas nas atividades criminosas. Segundo as investigações, a organização criminosa realizou, em uma década, movimentações bancárias superiores a R$ 100 milhões, total transferido diretamente ao longo do tempo pelos investigados e por empresas constituídas com o intuito de garantir aparência de licitude aos recursos movimentados.

Segundo a denúncia, o grupo contaria, ainda, com a participação de policiais militares do estado da Bahia, os quais integrariam o braço armado da organização criminosa, com atribuições de efetuar cobranças, mediante violência e grave ameaça, de valores indevidos oriundos de jogatinas e empréstimos a juros excessivos.