Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça dá início a audiências de instrução do deputado Binho Galinha, suspeito de liderar milícia

Audiências serão realizadas até quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:23

Binho Galinha
Binho Galinha Crédito: Reprodução

A Justiça baiana deu início as audiências de julgamento e instrução no processo contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Ele é investigado pela Operação El Patrón por suspeita de chefiar uma milícia envolvida em agiotagem, receptação qualificada e exploração do jogo do bicho. As audiências, que tiveram início nesta terça-feira (23), serão realizadas até a quinta-feira (25), às 8h30.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, e mais 15 pessoas que seriam envolvidas nas atividades criminosas.  Segundo as investigações, a organização criminosa realizou, em uma década, movimentações bancárias superiores a R$ 100 milhões, total transferido diretamente ao longo do tempo pelos investigados e por empresas constituídas com o intuito de garantir aparência de licitude aos recursos movimentados.

Binho Galinha é suspeito de liderar milícia

Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva, que foi presa em abril de 2024 por Divulgação
O deputado estadual Binho Galinha foi denunciado por liderar organização criminosa por Reprodução
João Guilherme, filho do deputado, também é investigado por reprodução/ Redes sociais
1 de 3
Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva, que foi presa em abril de 2024 por Divulgação

Leia mais

Imagem - Provas contra o deputado Binho Galinha, suspeito de liderar milícia, são anuladas pela Justiça

Provas contra o deputado Binho Galinha, suspeito de liderar milícia, são anuladas pela Justiça

Imagem - PM está entre presos por destruir provas contra grupo miliciano ligado ao deputado Binho Galinha

PM está entre presos por destruir provas contra grupo miliciano ligado ao deputado Binho Galinha

Imagem - Caso Binho Galinha: Justiça determina transferência de nome de imóveis dos envolvidos

Caso Binho Galinha: Justiça determina transferência de nome de imóveis dos envolvidos

Segundo a denúncia, o grupo contaria, ainda, com a participação de policiais militares do estado da Bahia, os quais integrariam o braço armado da organização criminosa, com atribuições de efetuar cobranças, mediante violência e grave ameaça, de valores indevidos oriundos de jogatinas e empréstimos a juros excessivos.

São réus: Kléber Cristian Escolano de Almeida, Thierre Figueiredo Silva, Nilma Carvalho Pereira, Ruan Pablo Pereira Carvalho, Alexandre Pereira dos Santos, Washington Martins Silva, Mayana Cerqueira da Silva (esposa de Binho), João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano (filho de Binho), Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, Jackson Macedo Araújo Júnior, Vagney dos Santos Aquino, Josenilson Souza da Conceição, Roque de Jesus Carvalho e Bruno Borges França.

Tags:

Binho Galinha É Suspeito de Liderar Milícia

Mais recentes

Imagem - Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam
Imagem - 4 dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde

4 dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde
Imagem - 5 mitos sobre a sobre socialização de crianças autistas

5 mitos sobre a sobre socialização de crianças autistas

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves
02

Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Imagem - Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou
03

Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou

Imagem - Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana
04

Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana