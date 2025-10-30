Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 5 mil baianos podem perder a carteira de motorista ainda neste ano

Em Salvador, mais de 1,8 mil condutores possuem mais de 40 pontos na CNH

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:30

Motorista dirigindo
Entenda como infrações de trânsito podem suspender a CNH Crédito: Shutterstock

Cerca de cinco mil condutores baianos que acumulam mais de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem perder o direito de dirigir ainda neste ano. Isso porque 5.362 motoristas ultrapassaram o limite de pontos permitido pela legislação, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), divulgados a pedido da reportagem. 

Salvador concentra o maior número de condutores nessa situação, 1.894, o que representa 35% do total do estado. Em seguida, aparecem as cidades de Feira de Santana (612), Jequié (278), Lauro de Freitas (228) e Camaçari (116). De todas as 417 cidades baianas, 218 têm ao menos um motorista com o limite de pontos ultrapassado. Confira a quantidade por município na galeria abaixo.

Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA

Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução
1 de 10
Número de motoristas com limite de pontos da carteira ultrapassado por cidade na BA por Reprodução

O coordenador geral de habilitação de condutores do (Detran-BA), Lucas Albiani, explica que antes das carteiras de motoristas serem cassadas, será aberto, ainda neste ano, um processo de suspensão do direito de dirigir. "Vamos abrir o processo administrativo e, a partir daí, os motoristas ficarão impedidos de dirigir e de realizar qualquer serviço no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach)", explica. 

O bloqueio efetivo das carteiras de motorista, no entanto, só acontece após o julgamento dos recursos apresentados pelos condutores, como detalha Albiani. "Temos que respeitar os limites da ampla defesa e do contraditório. Por isso, a efetivação do bloqueio só acontece após o julgamento dos processos. Não havendo defesa após a notificação [de suspensão da carteira], o processo é imediatamente julgado, e a punição é aplicada", acrescenta. 

Os pontos na CNH são registros de infrações de trânsito cometidas pelo motorista, que se acumulam de acordo com a gravidade de cada infração. Enquanto as multas mais leves somam três pontos, as graves chegam a até sete. A carteira é suspensa quando o limite máximo é atingido em 12 meses. Os limites variam de acordo com a gravidade das infrações. Condutores com duas ou mais infrações gravíssimas, o teto é 20 pontos.

Leia mais

Imagem - Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Imagem - Tirar CNH na Bahia pode ficar até 67% mais barato e demorar metade do tempo; entenda

Tirar CNH na Bahia pode ficar até 67% mais barato e demorar metade do tempo; entenda

Imagem - CNH sem autoescola: veja regras para quem quer ser instrutor autônomo

CNH sem autoescola: veja regras para quem quer ser instrutor autônomo

O que fazer 

Os condutores punidos têm a obrigação de entregar as carteiras de motorista na sede do Detran. A partir daí, a punição passa a valer. Portanto, os motoristas que somam mais de 40 pontos devem aguardar a notificação do Departamento de Trânsito e, se desejarem, podem apresentar defesa por escrito contestando as multas. 

Se o recurso não for aceito, os motoristas devem entregar a CNH, parar de dirigir, realizar um curso de reciclagem em um Centro de Formação de Condutores (CFC) e ser submetido a uma prova. Essa é a forma para reaver a permissão de dirigir. 

Desde abril de 2021, o limite máximo de pontos na carteira de motorista aumentou de 20 para 40. Com isso, o número de pessoas que atingem o limite máximo diminui. Mas Lucas Albiani pondera que o número de infrações cometidas não reduziu. "Percebemos a redução do número de processos a serem instaurados, mas não verificamos a diminuição das infrações, que continuam acontecendo em um patamar semelhante", completa. 

Tags:

Cnh

Mais recentes

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)
Imagem - Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Imagem - Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia

Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada