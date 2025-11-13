BAHIA

Motorista fica preso em ferragens após caminhonete colidir com caminhão em estrada

Bombeiros resgataram vítima após colisão na zona rural de Ribeira do Pombal

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 22:37

Acidente ocorreu na zona rural de Ribeira do Pombal Crédito: Divulgação

O motorista de condutor da caminhonete ficou preso nas ferragens do seu veículo após colidir com um caminhão. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (12) na zona rural de Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. A vítima foi atendida por equipes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, pertencente ao 15º Batalhão de Bombeiros Militar (15º BBM), com sede em Paulo Afonso, que realizaram o resgate.

Segundo a corporação, o homem ficou com as pernas presas nas ferragens do veículos. Ele estava consciente, orientado e estável e já estava recebendo os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

"Com o uso de ferramentas e técnicas especializadas de salvamento veicular, a guarnição realizou a estabilização do automóvel e iniciou o desencarceramento técnico. Após a retirada das ferragens, o motorista foi entregue à equipe do Samu, para que fosse estabilizado e levado para uma unidade de saúde", informou o grupo.

No caminhão envolvido na colisão, havia um ocupante, que foi avaliado pela guarnição. Ele apresentava apenas dores leves nas pernas e foi conduzido para uma unidade de saúde para avaliação médica complementar.