Motorista fica preso em ferragens após caminhonete colidir com caminhão em estrada

Elaine Sanoli
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 22:37
O motorista de condutor da caminhonete ficou preso nas ferragens do seu veículo após colidir com um caminhão. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (12) na zona rural de Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. A vítima foi atendida por equipes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, pertencente ao 15º Batalhão de Bombeiros Militar (15º BBM), com sede em Paulo Afonso, que realizaram o resgate.
Segundo a corporação, o homem ficou com as pernas presas nas ferragens do veículos. Ele estava consciente, orientado e estável e já estava recebendo os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.
"Com o uso de ferramentas e técnicas especializadas de salvamento veicular, a guarnição realizou a estabilização do automóvel e iniciou o desencarceramento técnico. Após a retirada das ferragens, o motorista foi entregue à equipe do Samu, para que fosse estabilizado e levado para uma unidade de saúde", informou o grupo.
No caminhão envolvido na colisão, havia um ocupante, que foi avaliado pela guarnição. Ele apresentava apenas dores leves nas pernas e foi conduzido para uma unidade de saúde para avaliação médica complementar.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deu apoio à ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) reforça a importância da prudência e da atenção redobrada nas estradas, especialmente nas zonas rurais, onde a visibilidade reduzida e as condições do tráfego podem aumentar o risco de acidentes.