REINCIDENTE

Mulheres são presas duas vezes na mesma semana por tráfico de drogas

As duas foram capturadas pela polícia na quarta (28) e na sexta-feira (30), no município de Rodelas

Duas prisões na mesma semana, é o que aconteceu com duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas no município de Rodelas, no extremo norte do estado. Elas foram presas na sexta-feira (30) pelo mesmo crime que tinham sido presas na ultima quarta-feira (28). >